2020-04-20T10:41:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 20 апреля 2020: за сутки заболели больше 2 тысяч человек

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Москве на 20 апреля 2020
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Появились данные на утро 20 апреляПоявились данные на утро 20 апреляФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Москве, по данным на 20 апреля 2020 года, продолжает расти количество пациентов с положительными анализами на COVID-2019. За сутки в столице диагноз подтвердился у 2026 человек. В целом по стране зарегистрировано 4268 новых случаев заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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