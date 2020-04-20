Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 20 апреля 2020: за сутки заболели больше 2 тысяч человек

В Москве, по данным на 20 апреля 2020 года, продолжает расти количество пациентов с положительными анализами на COVID-2019. За сутки в столице диагноз подтвердился у 2026 человек. В целом по стране зарегистрировано 4268 новых случаев заражения коронавирусом.

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