2020-04-20T11:38:47+03:00
Происшествия

В Москве высокопоставленный полицейский умер от осложнений коронавируса

В мае полковнику Игорю Хвенько, возглавлявшему отдел охраны общественного порядка УВД ЗАО, должно было исполниться 59 лет
Анастасия ВАРДАНЯН
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В минувшие выходные в одной из больниц Москвы скончался 58-летний Игорь Хвенько, начальник отдела охраны общественного порядка УВД по ЗАО. Фото: УВД ЗАОВ минувшие выходные в одной из больниц Москвы скончался 58-летний Игорь Хвенько, начальник отдела охраны общественного порядка УВД по ЗАО. Фото: УВД ЗАО
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В минувшие выходные в одной из больниц Москвы скончался 58-летний Игорь Хвенько, начальник отдела охраны общественного порядка УВД по ЗАО. По предварительным данным, причиной смерти стали осложнения коронавирусной инфекции. Около двух недель назад полицейский получил положительный тест на COVID-19. Болезнь у него протекала тяжело: реанимация, аппарат искусственной вентиляции лёгких.

Скорее всего, заразу полицейский подхватил на работе. Это, кстати, не первый случай заражения коронавирусом в этом отделе полиции. Ранее COVID-19 выявили еще у одного полицейского. Но ему повезло, болезнь протекала в лёгкой форме. Официально о смерти Хвенько в МВД не сообщают.

- Он каждый день контактировал с сотрудниками ППС, именно они сейчас на передовой: патрулируют улицы и следят за соблюдением режима самоизоляции, - сообщили "КП" собственные источники в правоохранительных органах.

Тесты на COVID-19 после заражения Хвенько взяли более чем у сотни сотрудников отдела полиции по ЗАО. Заразил ли он кого-то из коллег, не сообщается.

Похороны Хвенько пройдут в ближайшие дни. 22 мая полковнику должно было исполниться 59 лет. В полиции он отработал почти 40 лет. И не просто сидел в кабинете. Игорь Хвенько участвовал в трех боевых компаниях в Чеченской республике. Награждён двумя медалями "За заслуги перед Отечеством".

Тем временем в Москве за последние сутки снизилось количество новых случаев коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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