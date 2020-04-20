У скончавшейся на лавке возле подъезда москвички не подтвердился коронавирус

Второй день Москва обсуждает историю, которая случилась во дворах на улице Ботаническая в Марфино. 18 апреля соцслужба привезла 48-летнюю Елену, высадила у подъезда. Женщина плохо себя чувствовала — прилегла на лавку и умерла через 11 минут. За день до этого москвичку госпитализировали с подозрением на пневмонию и коронавирус.

— Были жалобы на слабость и немного повышенную температуру — 37-37,5. Ее осмотрели врачи: сделали компьютерную томографию легких и взяли анализ на COVID-2019. КТ показала, что изменений в легких нет. Тест на инфекцию дал отрицательный результат. Подозрения на коронавирус не подтвердились, — сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

За день до этого москвичку госпитализировали с подозрением на пневмонию и коронавирус

В ведомстве пояснили, что симптомов для госпитализации не было и через сутки ее отпустили домой с рекомендацией вызвать врача на дом.

— Пациентка была активна, самостоятельно передвигалась. Из больницы она уехала на социальном такси. Рядом с домом ее встретили соцработники, которые помогали жителям района. Они хотели помочь женщине подняться до квартиры. Возле подъезда ей стало плохо, — добавили в Депздраве.

Изначально этой историей стали делиться очевидцы в соцсетях

По домофону позвонили сыну. 22-летний парень спустился вниз, принес плед и укрыл маму. Стали ждать скорую. Бригада приехала через 11 минут после вызова, но реанимировать не смогли — констатировали смерть. Вскрытие показало, что Елена умерла от острой сердечной недостаточности на фоне кардиомиопатии и выраженных изменений в органах. В Депздраве отметили, что изменения — алкогольного происхождения.

Изначально этой историей стали делиться очевидцы в соцсетях. Утверждалось, что соцработники бросили женщину умирать на лавке, а машину скорой ей вызвали случайные прохожие. В Депздраве назвали эту информацию не соответствующих действительности.

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Однако ее там не бросили, как утверждают в социальных сетях (подробности)