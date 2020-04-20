2020-04-20T14:07:13+03:00
Происшествия

В Москве задержали лже-шаманов, получивших миллионы за обряд экзорцизма ребенку

Целители-аферисты обещали помочь ребенку, страдающему тяжелым заболеванием
Иван РУНЕВ
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Сразу после обращения обманутой москвички в полицию было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере.Сразу после обращения обманутой москвички в полицию было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Днем 16 апреля в полицию обратилась 44-летняя москвичка Елена В*. Женщина сообщила правоохранителям, что стала жертвой мошенников-целителей, которые обманули ее на крупную сумму денег. Все началось еще в сентябре 2019 года, когда отчаявшаяся от жизненных невзгод Елена решила обратиться за помощью к колдунам. Елена - мать ребенка, страдающего тяжелым заболеванием. Женщина перепробовала все средства традиционной медицины, но ничего не смогло помочь ее малышу. Тогда москвичка и стала искать целителей, которые бы смогли помочь ее беде. Очень быстро «целители» сами нашли безутешную женщину и почти полгода проводили с ней и ее ребенком различные, как они говорили, магические обряды. В том числе, шаманы-аферисты, провели с малышом Елены обряд экзорцизма, отчитывали специальные молитвы и всячески снимали проклятия, павшие на голову женщины и ее семьи. Стоит ли говорить, что за свою скромную помощь целители запросили совсем не скромную сумму.

«В полицию обратилась 44-летняя жительница района Ростокино Елена В.* Женщина стала жертвой аферистов-целителей, которые на протяжении почти 8 месяцев обманным путем выманивали у нее деньги за разного рода магические обряды. В общей сложности, за время взаимодействия с «шаманами» женщина отдала им 2 376 000 рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Сразу после обращения обманутой москвички в полицию было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. В ходе расследования, достаточно быстро были обнаружены и задержаны те самые колдуны. Ими оказались жители столицы: 57-летняя Евгения С. и 64-летний Федор П.

* - имя пострадавшей изменено

ИСТОЧНИК KP.RU

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