Бесплатные лекарства для лечения на дому больных коронавирусом и простудой в Москве: Какие препараты, как получить

Бесплатные лекарства для лечения на дому получают в Москве теперь не только больные с подтверждённой лёгкой формой коронавируса или подозрением на нее, но и с ОРВИ. Такие пациенты обязаны вместе с проживающими вместе с ними близкими оставаться дома в самоизоляции в течении 14 дней.

«Как считают врачи, в нынешних условиях вероятность того, что за обычной ОРВИ скрывается коронавирус, - очень высока, - написал мэр Сергей Собянин в своём блоге. - Поэтому следует сразу же начинать адекватное лечение».

За домашним лечением каждый день следят врачи с помощью телефонных обзвонов и телемедицины. При подозрении на развитие пневмонии пациентов направят в амбулаторные центры для компьютерной томографии легких, анализов крови и электрокардиограммы.

В Департаменте здравоохранения Москвы объяснили, какие лекарства выдают бесплатно пациентам с COVID-2019 и ОРВИ для лечения на дому (согласно приказу Департамента здравоохранения Москвы N 388 от 11.04.20 г.).

КАК ПОЛУЧИТЬ ЛЕКАРСТВА БОЛЬНЫМ С ОРВИ

Если появились симптомы ОРВИ (температура до 38,5 градусов, насморк, кашель, боль в горле), то лучше не выходить из дома, не заниматься самолечением, а сразу вызывать врача на дом. Для осмотра к взрослым придёт терапевт или врач общей практики, к детям - педиатр.

Врач в зависимости от состояния пациента может выписать и выдать такие бесплатные лекарства:

- парацетамол (при повышении температуры);

- имидэзолилэтанамид пентандиовой кислоты;

- умифеновир;

- осельтамивир;

- антибиотики - амоксициллин + клавулановая кислота. Если есть противопоказания к препаратам пенициллинового ряда - левофлоксацин или моксифлоксацин, или макролиды - азитромицин или кларитромицин.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЛЕКАРСТВА БОЛЬНЫМ С КОРОНАВИРУСОМ

При симптомах COVID-2019 (температура выше 38,5 градусов, боль в мышцах, нарушение обоняния, сухой кашель, затруднение дыхания) с подтверждённым диагнозом или при подозрении на коронавирус лечащий врач в зависимости от состояния пациента может выписать и выдать для лечения на дому такие бесплатные лекарства:

- парацетамол (при повышении температуры);

- гидроксихлорохин;

- лопинавир/ритонавир;

- умифеновир;

- интерферон альфа-2в человеческий рекомбинантный (капли или спрей);

- антибиотики - амоксициллин + клавулановая кислота. Если есть противопоказания к препаратам пенициллинового ряда - левофлоксацин или моксифлоксацин, или макролиды - азитромицин или кларитромицин.

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

С вопросами по коронавирусу и лечению на дому можно обращаться по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 8.00 до 21.00). Подробнее - на портале мэра Москвы mos.ru.

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