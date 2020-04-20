За нарушение самоизоляции в Москве выписали штрафов на 70 миллионов рублей

В Москве продолжают наказывать здоровых нарушителей самоизоляции. Под штраф могут попасть все, кто вышел из дома без уважительной причины — поездка на работу, в аптеку, магазин, больницу или прогулка с собакой не далее чем в 100 метрах от дома. На нарушителей составлено более 17 тысяч протоколов. Общая сумма штрафов превышает 70 миллионов рублей.

Начальник ГКУ Москвы Евгений Данчиков сообщил ТАСС, что количество нарушителей за выходные 18-19 апреля снизилось на четверть по сравнению с прошлой неделей. Отметим, что пешехода наказывают на 4000 рублей и 5000 рублей — в случае повторного нарушения. Для водителей санкция изначально в 5000 рублей.

Кроме того, в Москве оштрафованы 145 нарушителей обязательной самоизоляции. Это инфицированные коронавирусом люди, которым предписано сидеть дома. У таких пациентов COVID-2019 протекала в легкой форме, поэтому их не стали госпитализировать и разрешили находится по месту жительства, с условием, что они вообще не будут покидать квартиру.

За прошедшие выходные в Москве вычислили 55 нарушителей. Их отследили по камерам. Теперь их доставят в обсервации — инфекционные больницы, которые они не смогут покинуть, пока болезнь не пройдет.

— Это граждане, зараженные коронавирусом и переносящие заболевание в легкой форме, а также люди, проживающие с ними в одной квартире. Все они подписали специальное добровольное согласие о нахождении дома и нарушили его, чем подвергли серьезной опасности соседей и окружающих, — рассказал Данчиков.

Средний возраст нарушителей от 30 до 55 лет. Согласно Кодексу об административных нарушениях, за нарушение грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Сумму определит суд.