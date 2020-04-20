В подмосковном Подольске местные жители устроили самосуд над украинцем, который потушил вечный огонь

Вечный огонь на площади 50-лет Октября в подмосковном городе Подольске горел без малого 50 лет. В ночь на понедельник, 20 апреля, он погас. Первыми это заметили водители, которые проезжали мимо. Остановились, чтобы разобраться и застукали на месте преступления пьяного мужчину, который разлегся прямо у стелы, на которой выбиты годы начала и окончания Великой Отечественной войны: 1941-1945. Подозрительно выпивоху расспросили и он во всем сознался.

- Да это я потушил вечный огонь!

Такой наглости жители Подольска явно не ожидали. Прямо на месте они решили проучить выпивоху. Ну а какой же современный самосуд без включенной камеры мобильного телефона. Допрос у потухшего вечного огня записали на видео. В кадре явно пьяный мужчина, который все берет на себя. Он еле ворочает языком и отвечает на вопросы жителей Подольска.

- Ты откуда?

- Я из Луганской народной республики!

- С кем ты был на вечном огне?

- Я не знаю.

- Тебя как, сука, зовут?

- Георгий Дмитриевич Воршинин. В 2001-м году родился я.

- Вот это вечный огонь, видишь он сзади тебя. Ты его потушил. Как ты его потушил?

- Я его потушил, да.

- Как ты это сделал. Поссал?

- Да поссал.

- Сука, ты ответишь за это.

В ту ночь Дмитрию Георгиевичу явно досталось. Он, конечно, заслужил. Авторы видео сфотографировали его паспорт. Позже фото документа вместе с шокирующими видео было опубликовано в одном из пабликов Подольска «В Контакте».

Сейчас по факту происшествия проверку проводит полиция Подмосковья. По словам жителей Подольска, коммунальные службы утром в понедельник 20 апреля зажгли вечный огонь. Это, кстати не первый такой случай в Подмосковье. Летом 2019-го вечный огонь потушил мужчина, который промок под дождем и решил просушить вещи.

- Прибывшие на место полицейские задержали и доставили правонарушителя в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, им оказался 19-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья, – сообщила «Комсомольской правде» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. — В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вандализм». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.