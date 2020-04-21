2020-04-21T13:17:07+03:00
Происшествия

В Москве папаша из Киргизии зверски избил 6-летнего сына, заставляя его отжиматься

Видео издевательств сняла тётя мальчика, которая боялась родственника-тирана, но все-таки решилась на публикацию ролика
Анастасия ВАРДАНЯН
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Следователи уже опросили соседней. По их словам, крики из квартиры они слышали каждый деньСледователи уже опросили соседней. По их словам, крики из квартиры они слышали каждый день
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Смотреть на эти кадры не стоит людям с неустойчивой психикой. Степень жестокости зашкаливает. В объективе семья киргизов: мама, папа и их шестилетний сын. Место действия Москва, но по-русски никто из них не говорит. Правда, чтобы разобраться в происходящем, переводчик и не нужен. Главный "герой" ролика - отец мальчика. Крупный мужчина, которому впору выступать на ринге в категории "супертяж", лупит сына, который лежит на полу, корчится от боли, ревёт и закрывает руками лицо.

В какой-то момент папаша достаёт из шкафа металлическую трубу. На своём языке он продолжает что-то требовать от сына. Позже становится ясно, он хочет, чтобы сын отжимался от пола. Мама мальчика присоединяется к процессу, садится на колени и просит сына подчиниться отцу. Пацан и рад бы, но как отжаться, когда его тресет от истерики. Он падает и за это получает очередной удар трубой по ногам.

В тот день в полицию мама малыша так и не позвонила. Правда всплыла только после того как тётя мальчика, которая сняла это видео, выложила его в социальные сети. Полиция быстро нашла супертяжа, который держал в страхе всю семью.

- 34-летний Эдельбек Абдинозаров, гражданин Киргизии, был задержан в съёмной квартире на улице Оршанской. Свою вину он не признает. По его словам, так он тренировал сына, - сообщили KP.RU источники в правоохранительных органах.

На теле мальчика обнаружили множество синяков и сcадин. Сейчас он в больнице. Против его отца столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 117 УК РФ " Истязание несовершеннолетнего". Извергу грозит до семи лет лишения свободы. Мужчина находится в СИЗО.

А вот его супруга следователей ничуть не удивила. В лучших традициях мусульманской веры она защищает мужа. Её он тоже бил, но в её представлении, это лишь проявление любви.

В Москву они переехали два года назад. В семье работал только Эдельбек. Где? Сейчас это выясняют следователи. Официально мужчина был безработным. Вся семья жила в Москве без регистрации.

Следователи уже опросили соседней. По их словам, крики из квартиры они слышали каждый день. При этом в полицию не звонили: боялись, что и им достанется от агрессивного соседа.

Мужчина избил ребенка за отказ отжиматься.

ИСТОЧНИК KP.RU

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