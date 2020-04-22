Метаморфозы: Караулов ловит момент

20 лет спустя

Еще 20 лет назад про него писали так: «На экране всякий воскресный вечер мы видим человека средних лет, все познавшего, все понявшего про русскую культуру, про современную политику, про российскую интеллигенцию и теперь скорбно отпевающего и то, и другое, и третье. Ему горько, тошно, он устал от несовершенства этого худшего из миров, но что поделаешь. Он делает единственное, что в его силах: обнажает язвы современной ему действительности».

Но шло время, «человек средних лет» превратился в пожилого одутловатого мужчину, а общество перестало воспринимать пафосную заказуху. В интернете стали появляться цифры - за какую сумму «разоблачитель» в неуклонно теряющей рейтинг телепрограмме возьмется вскрыть ту или иную «язву общества» или, наоборот, не обратит на нее внимания. Причем сам он эти сведения опровергать не торопился.

А потом журналист оказался и вовсе не у дел - двери российских телеканалов для него закрылись. И тогда Андрей Караулов переместился в интернет, где долгое время выпускал сюжеты о криминале и бракоразводных процессах. Встречались сюжеты и политические, но они не имели особого резонанса, т. к. в качестве комментаторов выступали в основном «сбитые летчики» из числа экс-политиков третьего эшелона. А практически все серьезные ньюсмейкеры отказывались с ним общаться, по причине чего оборвались и пути получения достоверной информации. Ее заменила диванная аналитика.

В прошлом году Караулов вновь стал появляться на телеэкране - как гость различных ток-шоу. Раньше он считал это ниже своего достоинства, но когда пазлы сложены по-другому, важно, чтобы тебя не забывали.

Где сделаны комплектующие?

Теперь, когда вокруг много тревожной неопределенности, вызванной угрозой COVID-19, Караулов вновь воспрял. Возможно, отчасти нынешняя ситуация напомнила о лихих 90-х, когда ему сопутствовала удача, а деньги лились рекой. Он начал рассказывать, кто из нынешних российских политиков как закончит (общий прогноз, разумеется, одинаков: плохо), почему Росгвардия не будет стрелять в народ (а мы даже не знали, что она собиралась) и что вообще все будет ужасно.

Весьма едко преподнес журналист-блогер и тему разработки российскими учеными в сотрудничестве с японскими и китайскими коллегами портативных тест-систем для распознавания коронавируса, о чем сообщил недавно президент Путин. Потрясая ксерокопией письма из Фонда прямых инвестиций премьеру Мишустину, но не демонстрируя его зрителям (мол, еще не время), Караулов с сарказмом разразился очередным разоблачением: оказывается, разработчики намерены получать от японских и китайских партнеров некие комплектующие детали.

По мнению автора, это неслыханный позор и подстава: вместо того чтобы самим, как на Руси водится, подковать блоху, идем на поклон к азиатам. Между тем сегодня весь мир объединяется, чтобы противостоять общей угрозе, Россия приходит на помощь Сербии, Италии и даже Штатам, мы получаем поддержку из Китая. В такой момент выяснять, где сделаны комплектующие, как-то совсем некстати - важнее думать о том, как быстрее и качественнее обеспечить заболевших жителей России средствами контроля за здоровьем.

Но у Караулова, видимо, другие цели и давно отработанные приемы: с озабоченным видом сообщить: «Все пропало, шеф!», чтобы привлечь внимание к собственной персоне. Это типичный пример карауловского творчества.

Вот и девушка с пониженной социальной пошла в ход

Таких «открытий чудных» у Караулова немало. Так, например, мы узнаем, что наш президент «боится интернета» (ну конечно, ведь там царит Сам Караулов!), что внесение изменений в Конституцию было попыткой госпереворота и что Путин вообще может вот-вот «проснуться в новой стране». Если немедленно не уволит хотя бы двух чиновников из своего ближайшего окружения, отвечающих за внутреннюю политику.

Дошло дело и до сравнения политиков с девушкой с пониженной социальной ответственностью, постоянно восстанавливающей и заново продающей свою девственность.

О девушке Караулов говорил не вообще, а явно со знанием дела, назвав имя, возраст и цену на услуги дамы (осталось еще телефончиком поделиться). Похоже, вспомнил что-то личное, такие ностальгические нотки в его пламенной речи проскальзывали…

Неустрашимый Джо

Поделившись «сенсацией» о тест-системах, Караулов объявил, что ждет звонка директора ФСБ, которому намерен задать несколько вопросов. На кого рассчитано столь безапелляционное бахвальство? По-видимому, на потенциальных заказчиков, которые должны оценить неустрашимость и отвагу блогера. Типичный прием 90-х.

Еще одна примитивная разводка середины 90-х. Тогда каждый олигарх через подконтрольное себе СМИ или просто за деньги пытался донести до президента Ельцина мысль: нужно уволить с должности того-то и того-то, а на их место назначить этого и этого - и вот тогда заживем! Иногда это даже удавалось, но хорошо жить начинали сам олигарх и те, кого он продвинул на хлебные места. Ну и заодно журналисты, получившие свой куш. Но что-то подсказывает, что сегодня этот номер у Караулова не прокатит.