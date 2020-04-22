Россиянина облили спиртом и подожгли во время нарушения карантина

Вечером 20 апреля один из жителей города Жуковский, который направлялся в магазин, услышал стоны около табачной палатки. Кто-то жалобно просил о помощи. Когда прохожий заглянул за киоск, то там он увидел страшную картину. За палаткой лежал мужчина, его лицо и тело было обожжено, а от одежды остались обгоревшие лохмотья. На место срочно вызвали бригаду скорой помощи и сотрудников полиции. Мужчину забрали в местную больницу, где у него диагностировали множественные ожоги.

- 43-летний мужчина был доставлен в Жуковскую ГКБ с ожогами лица и туловища 2 и 3 степени. Проблему вызывает еще и то, что одежда прикипела к телу. Сейчас мужчина находится в больнице, за ним наблюдают врачи, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Полиции удалось выяснить, что стало причиной ожогов. Оказалось, что мужчина вместе со своим 38-летним другом Владимиром (имя изменено) нарушил карантин и пошел выпивать на улицу. Около одного из супермаркетов по улице Фрунзе у мужчин возникла ссора, которая переросла в небольшую драку. У Владимира в руках находилась бутылка со спиртом, которой он нашел другое применение. Он облил своего товарища горючей смесью и поджег его.

Теперь Владимир находится в полиции, где ему помимо тяжелых статей еще и припишут статью за нарушение карантина.