Свадьбы в масках и спецодежде: в Москве в апреле поженились 1800 пар, но планировали 2500

Пандемия в Москве дает о себе знать - свадьбы пришлось перенести многим парам. За первые 3 недели апреля уже поженились 1800 пар. Около 30% пар перенесли регистрацию брака на более поздний срок.

- С 1 по 19 апреля во Дворцы бракосочетания и отделы ЗАГС было подано более 2500 заявлений, но около 30% молодоженов предпочли перенести свадьбы на более поздние даты, - рассказали "КП" в Управлении ЗАГС Москвы.

За первые 3 недели апреля уже поженились 1800 парФото: Из материалов пресс-службы

Впереди еще много свадеб. В Управлении ЗАГС Москвы говорят, что пары решили выбрать первую неделю после Пасхи. Есть примета, что браки, заключенные на Красную горку (первое воскресенье после Пасхи), будут крепкими и счастливыми.

- В первую неделю после Пасхи, накануне Красной горки, планируется зарегистрировать около 2500 пар. В саму Красную горку, 26 апреля, будут работать Дворцы бракосочетания №1 и №3, куда было подано около 80 заявлений. Но с этих дат молодожены также постепенно переносят свои регистрации на более безопасное время. Все регистрации брака на Красную горку будут проходить только в неторжественной обстановке без присутствия гостей с соблюдением всех эпидемиологических мер, - рассказали в Управлении ЗАГС Москвы.

Сотрудники ЗАГСов рассказывают, что молодожены, несмотря на отсутствие торжественной обстановки и гостей, стараются сделать запоминающимся их день бракосочетания. Некоторые пары ведут прямые трансляции в социальных сетях, некоторые ведут видеоконференции с близкими и друзьями. При этом Молодожены соблюдают меры безопасности и приходят в ЗАГС в креативных масках и медицинских комбинезонах.

Как перенести дату свадьбы?

Москвичи более ответственно стали относится к просьбам руководства Управления ЗАГС и стараются переносить регистрацию брака на лето и осень.

С 1 по 19 апреля во Дворцы бракосочетания и отделы ЗАГС было подано более 2500 заявленийФото: Из материалов пресс-службы

- Для этого предусмотрен удобный алгоритм без личного посещения отдела ЗАГС. Нужно просто заполнить заявление о переносе даты и отправить на нашу почту. Госпошлину повторно оплачивать не придется, - рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

Бланк заявления о переносе даты регистрации брака можно найти на странице Управления ЗАГС Москвы на портале mos.ru.

Сотрудники ЗАГСов рассказывают, что молодожены, несмотря на отсутствие торжественной обстановки и гостей, стараются сделать запоминающимся их день бракосочетанияФото: Из материалов пресс-службы

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В управлении ЗАГС отметили, что по сравнению с прошлым годом значительно уменьшилось количество расторжений брака. В 2019 году за первые три недели апреля было зарегистрировано более 2700 регистраций расторжения брака, в этом году – на 70% меньше.