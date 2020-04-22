Оперативный штаб Москвы: 2/3 умерших от коронавируса при симптомах ОРВИ не стали сразу обращаться к врачам

В Москве зафиксировали смерть уже 261 человека с подтвержденным коронавирусом. За минувшие сутки скончались еще 28 пациентов. При этом в Оперативном штабе Москвы по коронавирусу заявляют, что большинство умерших от COVID-2019 на первом этапе заболевания, когда появились симптомы, не стали обращаться за помощью к врачам.

«2/3 умерших от коронавируса пациентов не обращались на ранней стадии за медицинской помощью и не вызывали на дом врача из поликлиники», - заявили в Оперативном штабе.

По словам специалистов, люди расценивали появившееся недомогание как сезонную простуду или аллергию. Занимались самолечением.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением, - обратились к москвичам сотрудники Оперативного штаба. - Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих - вызовите врача на дом».

Важное из заявления Оперативного штаба:

- Даже «легкие» симптомы вроде кашля, насморка и незначительного повышения температуры могут быть на самом деле началом коронавирусного заболевания.

- Во многих случаях у заболевших COVID-2019 резкое ухудшение здоровья начинается на 5-8 дней с начала болезни.

При этом отмечается, что привозных случаев коронавирусной инфекции в Москве уже практически не фиксируют. Инфекция распространяется через людей, которые не были за границей и не общались с теми, кто вернулся из туристической поездки.

С начала эпидемии коронавирус подтвердили в Москве у почти 32 тысяч человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

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