2020-04-22T16:56:38+03:00
Происшествия

Сильный ветер в Москве повалил 33 дерева

К счастью, пострадавших нет
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

На Москву сегодня налетел сильный ветер. По прогнозам синоптиков, ураганные порывы могут достигать 23 метров в секунду. Аварийные бригады коммунальных служб во время непогоды оперативно выезжают в случае падения деревьев, рекламных щитов и обрыва линий электросетей.

- Сильный ветер в Москве по данным на 16.00 повалил 33 дерева, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Повреждены 7 автомобилей. К счастью, пострадавших нет.

По его словам, на месте происшествий работают городские службы, уже распилено и вывезено 18 деревьев.

Заместитель мэра призвал москвичей быть внимательными на улице. "Сейчас большинство горожан находятся в самоизоляции, - сказал Петр Бирюков. - Если все-таки возникла необходимость и пришлось выйти из дома, то при таком сильном ветре следует соблюдать правила безопасности, в частности, обходить стороной рекламные щиты, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать там автомобили".

Сильный ветер в столичном регионе продержится сегодня ориентировочно до 21.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Директор Центра занятости расскажет о пособиях для безработных
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за штормовой погоды
В Московском зоопарке родились верблюжата Буря и Шторм
Синоптики предупредили о ненастной погоде в конце недели
В Москве в подъезде дома обнаружены тела двоих подростков
Москвичей предупредили, что мошенники могут прикидываться газовиками
Строительство тоннелей БКЛ в Москве завершено почти на 80%
Собянин выделил на поддержку столичного бизнеса 70 млрд рублей
Музей современного искусства «Гараж» признан лучшим музейным центром России
Москвичка сдала в полицию сына, нарушившего режим самоизоляции
Сотрудники ВДНХ начали подкармливать белок и птиц в период самоизоляции
Синоптики: тепла до конца апреля не будет
«Аэроэкспресс» изменит расписание поездов во Внуково с 21 апреля
Эксперт: Введенные в Москве штрафы для нарушителей самоизоляции нужно ужесточить
Собянин предоставил предпринимателям беспроцентную отсрочку на 3,6 млрд
«БКС Банк»: Отмена арендных платежей является своевременной и эффективной мерой поддержки столичного бизнеса
В Московской области врачи будут консультировать пациентов с COVID -19 онлайн
Решение Собянина об отмене аренды может коснуться более 11 тысяч предпринимателей
В Подмосковье можно наблюдать метеоритный поток Лириды
В Москве мужчина ранил себя во время чистки оружия
По инициативе Собянина Москва выделит на субсидии МСП 20-30 млрд рублей
Введение пропусков снизило число людей на транспорте на 575 тысяч человек
В Подмосковье на остановках общественного транспорта появилась разметка для безопасной дистанции
Инженер Голод рассказал, что его пирамиды защищают от коронавируса
Введение пропусков в Москве не сказалось на снабжении магазинов «Магнит»
Собянин подписал третий пакет мер поддержки столичного бизнеса
Как оформить цифровой пропуск в Московской области
Введение пропусков не осложнило завоз продуктов в магазины сети «Дикси»
Обработка транспорта, метро, улиц Москвы в период коронавируса: какой жидкостью пользуются специалисты