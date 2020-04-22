Сильный ветер в Москве повалил 33 дерева

На Москву сегодня налетел сильный ветер. По прогнозам синоптиков, ураганные порывы могут достигать 23 метров в секунду. Аварийные бригады коммунальных служб во время непогоды оперативно выезжают в случае падения деревьев, рекламных щитов и обрыва линий электросетей.

- Сильный ветер в Москве по данным на 16.00 повалил 33 дерева, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Повреждены 7 автомобилей. К счастью, пострадавших нет.

По его словам, на месте происшествий работают городские службы, уже распилено и вывезено 18 деревьев.

Заместитель мэра призвал москвичей быть внимательными на улице. "Сейчас большинство горожан находятся в самоизоляции, - сказал Петр Бирюков. - Если все-таки возникла необходимость и пришлось выйти из дома, то при таком сильном ветре следует соблюдать правила безопасности, в частности, обходить стороной рекламные щиты, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать там автомобили".

Сильный ветер в столичном регионе продержится сегодня ориентировочно до 21.00.