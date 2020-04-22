«ЕвроХим» передает Ковдору спецмашину для чистки и дезинфекции улиц

-Это особенно важно сейчас, в период эпидемии коронавируса, - сказал глава Ковдорского района Сергей Сомов, – Мы будем использовать машину для очистки и дезинфекции городской территории.

На автомобиле установлено навесное оборудование для всех видов работ по содержанию в порядке и чистоте улиц города. Что важно – всесезонно. Зимой машина будет расчищать снег и посыпать песком и реагентом улицы, а летом – подметать и поливать их. Есть у нее в комплекте и оборудование для мойки знаков и ограждений.

В период пандемии коронавируса «ЕвроХим» поддерживает все города, где находятся его предприятия. Как уже писала «Комсомольская правда», эту работу организовывает и координирует оперативный штаб компании во главе с генеральным директором Игорем Нечаевым. Проводимые штабом в формате видеоконференций регулярные совещания с руководителями муниципалитетов и представителями региональных властей позволяют своевременно узнавать о нуждах и потребностях на местах и принимать решения об оказании помощи. Компания приобретает для местных учреждений в разных регионах страны медицинские приборы, дезинфицирующие средства и защитные приспособления. А волонтеры «ЕвроХима» помогают социальным работникам купить и доставить еду или лекарства до квартир, в которых живут пожилые, инвалиды.