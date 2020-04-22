Сильный ветер в Москве снес 33 дерева и дорожные знаки

Сильный ветер в столице бушует с самого утра, к обеду коммунальщики насчитали 33 упавших дерева. К счастью, никто не пострадал.

- По данным на 16.00, в городе зафиксировано 33 случая падения деревьев из-за сильного ветра, к счастью, пострадавших нет. Повреждены семь автомобилей, - рассказал журналистам Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

В соцсетях пишут, что деревья с корнями вырвало в районе проспекта Мира, Ростокино. Огромные ветки упали на машину на улице 1905 года, там же упал дорожный знак на проезжую часть. Огромное дерево упало на припаркованную машину на Открытом шоссе – в салоне никого не было.

- Да, что там деревья, рекламный щит свалил с ног. У соседей сорвало тарелку телевизионную, - рассказала москвичка Кристина Дугина.

Коммунальщики уже распилили 18 деревьев и вывезли на свалку. Москвичей просят оставаться дома, ведь порывы ветра достигают 23 м/с. В столице городские коммунальные службы уже переведены в режим повышенной готовности. В случае повреждения линий электропередач, сотрудники ЖКХ будут быстро устранять последствия.

- Сейчас большинство горожан находятся в режиме самоизоляции. Но, если возникла необходимость и пришлось выйти из дома, то стоит обходить стороной рекламные щиты, не парковать под деревьями автомобили, - посоветовал Петр Бирюков.

Прогноз погоды

Когда утихнет ветер?

- Северный ветер в порывах разгоняется до 17-19 м/с, столичные аэропорты фиксируют порывы 19-21 м/с. Температура не превышает +4…+6 градусов. Ближе к вечеру ветер станет тише, а уже в пятницу его порывы уже не будут превышать 15 м/с. Пока тепло в Москву не торопится. В четверг ночью температура опустится до 0 градусов, по области местами до -4 градусов. В ночь на пятницу ночные заморозки окрепнут до -1…-6 градусов, но в субботу и воскресенье ожидается повышение температуры до +7…+12 градусов, - рассказали в метеобюро «Фобос».