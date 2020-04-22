В Люберецкой больнице 60 медиков заразились коронавирусом
Медики, которые работают с инфицированными коронавирусной инфекцией пациентами, регулярно проходят тесты на COVID-19. После очередного обследования медперсонала Люберецкой больницы Московской области вирус обнаружили сразу у шестидесяти врачей и медсестер.
- Из 2900 сотрудников больницы, у 60 выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Установлен круг контактных людей. Все находятся под медицинским наблюдением, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе департамента здравоохранения Правительства Московской области. - На данный момент, корпус закрыт на полную дезинфекцию. Все сотрудники обеспечены в обязательном порядке средствами индивидуальной защиты.
По данным депздрава Подмосковья, Люберецкая больница имеет достаточный запас средств индивидуальной защиты: одноразовые костюмы, очки, шапочки, маски, бахилы. Однако не все медики получали необходимые комплекты. Накануне вспышки заболеваемости врачи жаловались на руководство этого медицинского учреждения. Особо обделенным был младший медицинский персонал: медсестры, санитары.
- Нам не давали маски, хотя мы так же, как и врачи, контактировали с зараженными. Объяснили это нехваткой, - рассказала «КП» медсестра, работающая в грязной зоне больницы, которая просила не называть ее имя.
Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи
Сама больница сейчас продолжает работать. Люберецкий район долгое время находится в лидерах антирейтинга по количеству зараженных коронавирусной инфекцией в Московской области. Так, только за последние сутки вирус выявили у 381 жителя Люберецкого района. Всего с начала эпидемии в Московской области COVID-19 выявили у 6590 человек, 56 из них скончались, 186 выздоровели.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дезинфекция вокзалов в Москве: Как Центр по проведению спасательных операций особого риска сражается с коронавирусом
В борьбе с коронавирусом участвуют все. И где передний край этой войны, а где тыл и не разобраться. Только с помощью коллективного и комплексного подхода можно одержать победу. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»