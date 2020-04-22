В Люберецкой больнице 60 медиков заразились коронавирусом

Медики, которые работают с инфицированными коронавирусной инфекцией пациентами, регулярно проходят тесты на COVID-19. После очередного обследования медперсонала Люберецкой больницы Московской области вирус обнаружили сразу у шестидесяти врачей и медсестер.

- Из 2900 сотрудников больницы, у 60 выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Установлен круг контактных людей. Все находятся под медицинским наблюдением, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе департамента здравоохранения Правительства Московской области. - На данный момент, корпус закрыт на полную дезинфекцию. Все сотрудники обеспечены в обязательном порядке средствами индивидуальной защиты.

По данным депздрава Подмосковья, Люберецкая больница имеет достаточный запас средств индивидуальной защиты: одноразовые костюмы, очки, шапочки, маски, бахилы. Однако не все медики получали необходимые комплекты. Накануне вспышки заболеваемости врачи жаловались на руководство этого медицинского учреждения. Особо обделенным был младший медицинский персонал: медсестры, санитары.

- Нам не давали маски, хотя мы так же, как и врачи, контактировали с зараженными. Объяснили это нехваткой, - рассказала «КП» медсестра, работающая в грязной зоне больницы, которая просила не называть ее имя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

Сама больница сейчас продолжает работать. Люберецкий район долгое время находится в лидерах антирейтинга по количеству зараженных коронавирусной инфекцией в Московской области. Так, только за последние сутки вирус выявили у 381 жителя Люберецкого района. Всего с начала эпидемии в Московской области COVID-19 выявили у 6590 человек, 56 из них скончались, 186 выздоровели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дезинфекция вокзалов в Москве: Как Центр по проведению спасательных операций особого риска сражается с коронавирусом

В борьбе с коронавирусом участвуют все. И где передний край этой войны, а где тыл и не разобраться. Только с помощью коллективного и комплексного подхода можно одержать победу. (подробности)