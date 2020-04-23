От коронавируса в Москве вылечились почти 2,5 тысячи человек
На 23 апреля в Москве излечились от коронавируса 2448 человек. Повторные анализы на COVID-2019 у всех них показали отрицательный результат. Об этом сообщает оперативный штаб по противодействию распространения инфекции в столице.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровел еще 181 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 2448. Надеемся, что новый метод лечения с использованием донорской плазмы крови и разработки в области применения гелия также будут способствовать продолжению этой положительной динамики» — сообщила вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Напомним, в Москве до 30 апреля включительно действует режим полной самоизоляции. Всех горожан просят по возможности оставаться дома, а работодателей перевести сотрудников на удаленку. Выходить из дома можно только за продуктами, лекарствами, для поездки в больницу или на работу, разрешено выгуливать домашних животных, но не далее чем в 100 метрах от дома.
Также в Москве введена система цифровых пропусков. Теперь все поездки на общественном или личном транспорте возможны только с уникальным кодом. Иначе штраф — 4000 рублей пешеходам и 5000 рублей водителям. Для этого нужно привязать свой проездной или госномер машины к цифровому пропуску.
Кстати, далеко не все заболевшие проходят лечение в стационарах. Чтобы экономить ресурсы, тех, у кого COVID-2019 протекает в легкой форме, оставляют на домашнем лечении. В таком случае выходить из дома нельзя совсем. Нарушителей ждут штраф от 15 до 40 тысяч рублей. А если носить инфекции кого-то заразит, то это и вовсе может обернуться уголовным делом.
Четвертую неделю жители столицы остаются дома.Дороги Москвы в среду 22 апреля были на 85 процентов свободнее, чем год назад.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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