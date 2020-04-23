Москвичей пугают новыми байками про обезумевших от коронавируса мигрантов-налетчиков

За последние недели в соцсетях больно много описывают зверства приезжих. То они у бабушек продукты отбирают, то вымогательством занимаются. «Комсомольская правда» разбиралась, куда ведут следы городских баек про мигрантов.

«ЖРАТЬ ОСТАЛОСЬ ДНЯ НА ДВА»

Это объявление прислали читатели - болталось в местных чатах Бутова. Классическое мошенничество: переведи деньги, а иначе сожгу-исцарапаю-разобью (нужное подчеркнуть) твою машину. Только подано не прям в лоб, а с историей, да такой, что поневоле стокгольмский синдром просыпается - когда испытываешь сострадание к преступнику.

Порыскав по сетям, наткнулись на то же фото, только на этот раз утверждается, что кадр сделан в другой части Москвы: бояться стоит не бутовцам, а некрасовцам. Такое же объявление висит группах, где собираются сочувствующие неонацизму. Там быстро по «ошЫбкам» вычислили национальность автора послания. Только сойтись на том, откуда объявление, не смогли. Может, Екатеринбург, может, Подмосковье… Не суть важно, главное что нужно бояться!

В московскую полицию таких заявлений не поступало. Кстати, если вы действительно обнаружите подобную наклейку на стекле машины, сразу свяжитесь с участковым.

Это объявление прислали читатели - болталось в местных чатах Бутова

БЕРУТ НЕ ДЕНЬГИ, А ПРОДУКТЫ

Голодные времена настали: налетчики берут не деньги, а хлеб и молоко у честных граждан. О подобных историях предупреждают подписчики групп в основном в районах на границе МКАД. И опять же, такие истории слышны по всей России. Вот что нам удалось найти в официальных сводках полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/774914" frameborder="0"></iframe> Мигранты два дня подряд грабили один и тот же магазин.

В начале апреля продуктовый магазин в центре Москвы два дня подряд грабили одни и те же приезжие. Компания бородатой молодежи просто заходила в супермаркет и набивала полные тележки товара: причем брали не товары первой необходимости, а газировку, сладости, чипсы. А после все это нагло вывозили мимо кассы, грузили в багажник и уезжали. Сейчас вся криминальная пятерка задержана - встанут на довольствие в изолятор.

В Строгине троица приезжих ограбила салон связи. Для храбрости компания крепко выпила. В неудавшейся банде была дама.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/774908" frameborder="0"></iframe> Полицейские Северного округа Москвы задержали подозреваемых в разбое.

ТАК ГРАБЯТ ИЛИ НЕТ?

Грабят, но не чаще, чем обычно. А если верить статистике, то в последние дни даже чуть реже. Вот еще одна сводка от ГУ МВД по Москве. Неподалеку от метро «Динамо» во дворе дома дуэт мигрантов избил двух прохожих. Хотели унести что-нибудь ценное, но ни денег, ни золотых цепочек у жертв не оказалось. Даже телефоны старые, которые не продать. Нападавших быстро нашли, теперь за разбой им грозит до 10 лет колонии.

На такие истории, в которых подозреваемых называют осторожной формулировкой «граждане ближнего зарубежья», приходится десять инцидентов, где в роли плохих парней наши соотечественники. Так что накручивать себя не надо.

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