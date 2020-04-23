2020-04-23T16:32:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве снова растет число госпитализаций пациентов с подозрением на коронавирус

На прошлой неделе специалисты отмечали, что динамика стабилизировалась
Семен ЕЛЕНИН
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В Москве с подозрением на коронавирус госпитализируют по 1900 человек в сутки.В Москве с подозрением на коронавирус госпитализируют по 1900 человек в сутки.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Москве увеличивается число людей, которых увозят в больницы с симптомами, похожими на коронавирус. Об этом сообщают в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

- На прошлой неделе мы наблюдали стабилизацию ситуации в городе - рост госпитализаций с подозрением на COVID-2019 не был зафиксирован, - заявили в Оперштабе. - Сейчас ситуация меняется, если четыре дня назад в сутки госпитализировали около 1300 человек, в начале недели эта цифра увеличилась до 1400. Вчера было зафиксировано 1800 случаев, и на сегодня этот показатель достиг 1900 госпитализаций в стационары в сутки.

Стоит отметить, что речь идет о людях, имеющих симптомы ОРВИ, но без подтверждения коронавирусной инфекции - время исследования взятого у пациента теста занимает до двух суток.

При этом напомним, что по числу положительных тестов на COVID-2019 в Москве уже третьи сутки фиксируют понижение. Как ранее сообщал сайт kp.ru, за минувшие сутки инфекцию выявили у 1959 горожан. Такое же число заболевших было неделю назад, 17 апреля. Наибольшее число заболевших отмечали 19 апреля - 3570. Далее начиная с 21 апреля цифры пошли на убывание: 21.04 - 3083, 22.04 - 2548, 23.04 - 1959.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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