Не отдает честь: на Манежную площадь вернули памятник Жукову

Спустя месяц после истории с «подменой» памятника Жукову на Манежной площади монумент вернули на свое место. Там памятник простоял почти четверть века. Отреставрированного Жукова установили на прежний пьедестал 23 апреля. Маршал снова привстал с лошади, делает рукой жест торможения и уже не отдает честь правой рукой.

На Манежной площади 20 марта собрались москвичи и журналисты, чтобы выяснить, как так получилось, что памятник маршалу Георгию Жукову возле исторического музея почти распилили, а на пьедестал установили новую – отличающуюся фигуру? Тогда очень много времени ушло на выяснение, кто вообще затеял эту смену памятников. Выяснилось, что старому Жукову потребовалась реставрация, а чтобы место не пустовало туда поставили нового Жукова.

- Ни о какой замене памятника маршалу Жукову и не может быть речи. Плановые реставрационные работы, - стал успокаивать горожан и журналистов Алексей Емельянов, глава Мосгорнаследия.

Новую скульптуру также поспешили демонтировать (в тот же день) , потому что новый бронзовый памятник оказался тяжелее и пьедестал бы просто его не выдержал. Оба памятника увезли в мастерскую в Химки. По некоторым данным, для транспортировки их пришлось распилить на две части (туловище маршала и конь отдельно). Но вскоре памятник Жукову собрали и вновь установили на Манежной площади. Как и обещали, до 9 мая. Хотя, вероятно, парад Победы в этом году будет позже.

Пямятник Жукову увезли с Манежной площади 20 марта.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Ни у кого не должно быть сомнений, что парад Победы будет обязательно. Я не знаю, будет ли это 9 мая или позже, но он будет обязательно, - говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Судьба второго памятника остается неизвестной. Изначально памятник маршалу планировали поставить на родине Георгия Жукова или в Подмосковье.

На время работ на постаменте оказался "временный" памятник, на котором Жуков отдавал честь.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Пока не определили, в Калугу или в парк «Патриот». Но мы в Мосгордуме это не обсуждали, были предложения такие, - рассказал «КП» ранее Евгений Герасимов, глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям.