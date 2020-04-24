2020-04-23T18:46:20+03:00
Общество

Мобильное приложение для пациентов с COVID-19 появилось в Google Play

Система круглосуточно следит за соблюдением карантина
Мария ГРИГОРЬЕВА
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Пациенты с коронавирусом теперь могут при лечении на дому подключать сервис «Социальный мониторинг» на личном смартфоне. Мобильное приложение с таким названием уже появилось в Google Play. В ближайшее время оно станет доступно и в AppStore.

Напомним, приложение «Социальный мониторинг» запустили специально для пациентов с диагнозом COVID-19, которые лечатся дома. Этих больных обязали использовать электронный мониторинг местоположения. Городская система видеонаблюдения и сервис «Социальный мониторинг» отслеживают, не нарушает ли пациент карантин. Технология гарантирует безопасность других жителей и помогает избежать дальнейшего распространения инфекции.

Ранее пациентам бесплатно выдавали смартфон с предустановленным приложением. Саму технику городу безвозмездно выделили несколько крупных компаний. Новую версию можно скачать и установить на собственный телефон.

«Разработкой приложения занимался Департамент информационных технологий, - сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. - Все данные, которые передаются приложению, определены согласием, которое пациент лично подписывает перед началом домашнего лечения, и хранятся на серверах ДИТ. После выздоровления пациента они уничтожаются. Использовать приложение для горожан, не болеющих коронавирусом, не планируется. Более того, если пользователь не является пациентом с COVID-19, приложение не позволит ему авторизоваться и получить доступ к функционалу».

Версия в Google Play - принципиально новая. В ней учтены все комментарии профессионального сообщества к тестовой сборке «Социального мониторинга», появившейся в начале апреля.

Сервис автоматически мониторит геолокацию пользователя. При этом фиксируется не трек перемещения, а исключительно факт покидания адреса самоизоляции. Если такой пациент нарушает карантин, то ему грозит штраф в 4 тысячи рублей по статье 3.18.1 КоАП Москвы. Помимо этого, больного отправят в обсерватор или больницу без возможности вернуться к лечению на дому.

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