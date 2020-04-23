Журналистам показали, как устроен инфекционный центр, который построили в Новой Москве всего за месяц

- Еще месяц назад тут было заброшенное поле. Простое поле с оврагами и буераками. Строители сделали, казалось бы, невозможное. Посмотрите вокруг – вы видите уникальный инфекционный центр, аналогов которого нет в мире, - начал рассказ о новой больнице Сергей Переходов, главный врач.

Теперь чудо придется сотворить им - врачам. И, кажется, главврач ни на секунду не сомневается в успехе. Опыта ему точно хватит. Много лет Сергей Николаевич был главным хирургом Министерства обороны Российский Федерации.

Главврач новой больницы Сергей Переходов.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Смотрю по сторонам. Вокруг десятки одноэтажных белых зданий, связанных между собой паутиной дорог. Территория настолько огромная, что уходит за горизонт.

- Мы вам сейчас все покажем от приемного покоя до блока выписки здоровых пациентов. Пока еще можем впустить сюда журналистов. Работать мы начали с понедельника, и еще есть чистые зоны, в которых не было пациентов. Уже завтра чистых зон не будет. Такова реальность, инфекция делает свое дело: зараженных с каждым днем все больше. Сейчас у нас их 45, у всех диагностирована коронавирусная инфекция, - рассказал Сергей Николаевич.

СКОРЫЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮТ ПОСЛЕ КАЖДОГО БОЛЬНОГО

На входе в инфекционный центр те самые плакаты с ударными лозунгами, облетевшие соцсети после старта стройки. Их оставили, как напоминание. На одном из них мэр Москвы Сергей Собянин. Это он, понимая масштабы эпидемии, принял волевое решение о строительстве инфекционного центра на территории Новой Москвы.

Плакаты свою работу выполнили - больница была построена вовремя.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Любая больница начинается с приемного отделения. То, что сделано тут отличается от стандартных приемных покоев, которые многие из нас видели в других больницах. Комплекс из 15 боксов устроен так, что контакт между фельдшерами скорой, пациентом и медиками инфекционного центра сведен к минимуму. К примеру, документы на пациента врачи неотложки передают через специальный бокс. Окошко открывается с улицы, а после его закрытия бумаги в автоматическом режиме дезинфицируются. Процедура занимает всего несколько минут. В это время фельдшер и пациент находятся в машине скорой. Еще пара минут и водитель скорой получает информацию с номером бокса, в который нужно доставить пациента.

Окошко бокса для приема документов.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- В бокс заходит только пациент. Фельдшеры уезжают на новый вызов, но до этого в дезинфекционном блоке наши сотрудники обрабатывают их машину, - рассказал заведующий приемным отделением Сергей Арзамазов.

Внутри бокса несколько небольших помещений: коридор, смотровая душ и туалет. Посещать душившую обязательно. После процедуры врачи выдают пациентам комплект больничной одежды. А домашние вещи отправляют на дезинфекцию.

Из приемного отделения большинство пациентов попадают прямиком в диагностический корпус. Туда их везут на скорых инфекционного центра. Я же пошла пешком. На полпути раздался звук сирены. К приемному отделению приехала скорая.

- Из Москвы привезли молодую женщину. Тяжелая. COVID-19, - объяснил Сергей Арзамазов.

Значит их уже не 45, а 46…

КТ ЛЕГКИХ НУЖЕН ИМ КАК ВОЗДУХ

Слышим коронавирус, говорим КТ-легких. Именно этот метод диагностики чаще всего используют для пациентов с коронавирусом. В диагностическом отделении компьютерную томографию легких делают каждому пациенту сразу после поступления. Врачи тут опытные.

- Я раньше работала в инфекционном отделении московской больницы Демихова и на коронавирус уже успела насмотреться. Видела снимки легких, которые поражены более чем на 90 процентов, - рассказала Ольга Беленькая, заведующая диагностическим отделением. – Вот видите беловато-пурпурные участки на снимке – это так выглядит эффект матового стекла, который отличает коронавирусную пневмонию.

В диагностическом отделении компьютерную томографию легких делают каждому пациенту сразу после поступления.Фото: Михаил ФРОЛОВ

В зависимости от результатов КТ, пациентов направляют в инфекционное отделение или отделение реанимации. В последним сейчас 2 пациента.

НАСКОЛЬКО ВСЕ СТРАШНО, ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ

Внутри реанимационного бокса кровати заправлены новеньким постельным бельем, аппаратура подключена: полная боевая готовность. Врачи хорошо понимают, возможно, уже завтра тут не будет свободных мест.

Отделение разделено на два крыла, в центре - медицинский пост. Через стеклянные окна врачи наблюдают за пациентами, а вся информация о показателях их жизнедеятельности выведена на экраны компьютеров.

- Я такое только в голливудских фильмах видела,- невольно вырвалось у меня, как оказалось, обидное сравнение.

- Голливуд отдыхает, у них нет такого, - осекли меня реаниматологи.

Реанимационные палаты.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кровати со всех сторон обвешаны приборами. К каждой подключен аппарат ИВЛ. Но он - это еще цветочки, по сравнению с аппаратом ЭКМО. Этот прибор способен не только на время заменить легкие, но и сердце, и кровеносную систему в целом.

- Сейчас во всей Москве аппаратов ЭКМО 12, два из них у нас, - рассказал Сергей Авдейкин, заведующий реанимационным отделением.

Реаниматологи, переглянувшись выдали: «хорошо бы, чтобы никогда не понадобились, тьфу, тьфу». Видимо, и врачи люди суеверные. За стеклом в полном обмундировании, напоминающем скафандр космонавта, к приему пациентов готовятся сотрудники отделения. Из-под защитных очков едва видны только глаза. Но мой взгляд остановился на странной штуковине, напоминающей небольшую крюку с пластиковой ручкой и острым металлическим наконечником, которую один из медиков держал в руках.

- Что это? - спрашиваю.

- Это клинок для интубации трохеи. Вводится в рот пациента для дальнейшего подключения к аппарату искусственной вентиляции легких.

- Страшно!

- Это, милочка, еще не страшно. То, что на самом деле страшно, это мы вам не покажем!

«И не надо»: пробормотала я еле слышно.

В палатах есть всё необходимое оборудование.Фото: Михаил ФРОЛОВ

СБЕЖАТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Палаты в отделении реанимации и в соседнем инфекционном отделении – это мельцеровские боксы. Их главная задача минимизировать распространение инфекции. К примеру, уровень давления внутри боксов не дает возможности воздуху из палаты попасть в больничный коридор. Выйти из бокса в коридор пациенты не могут.

Экскурсия в инфекционную палату началась у двери бокса. Она ведет из коридора в палату и она только для врачей. Пациенты попадают внутрь с улицы и для них помещение больницы ограничивается только самим боксом. Выйти в коридор, они не могут. А выйти на улицу смогут только после полного выздоровления и в сопровождении врачей. То есть сбежать точно не получится.

- У нас специальные цифровые ключи, которые напоминают на вид простую банковскою карту, - рассказала Кристина Рябкова, заведующая инфекционным отделением. – Пациенты находятся в боксе по 2-3 человека. Внутри каждого бокса есть душ и туалет. Еду через специальное окошко в раздаточные боксы приносят буфетчицы. Внутри бокса еда проходят дополнительную обработку от микробов и только после этого ее могут брать пациенты. Питание у нас пятиразовое. Тарелки и приборы – одноразовые.

Уже завтра в этот бокс привезут пациентов. Заведующая отделением готова их встретить в любое время дня и ночи. Раньше она уже работала с коронавирусными больными и знает, что такое по 12 часов проводить в защитном костюме.

- О себе просто забываешь. Я могу по 8 часов не ходить в туалет, не пить воду, не есть. В борьбе с этой коварной болезнью каждая минута дорога. Здесь в центре я нахожусь круглосуточно. Как и большинство коллег живу тут же на территории, в общежитии, так что на работе 24 на 7, - призналась Кристина.

В штате инфекционного центра уже более 500 человек. Большинство с опытом лечения коронавирусной инфекции.

14 ДНЕЙ ДО ПЕРВОЙ ВЫПИСКИ

Из окна инфекционного отделения виднеется небольшое здание, в которое сейчас мечтает попасть каждый из 46 пациентов центра. Это корпус выписки пациентов. Рядом с ним автомобильная парковка, чтобы родственники могли с комфортом встретить своих выздоровевших близких. Первых тут ждут уже через 14 дней.

Корпус выписки пациентов.Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/775103" frameborder="0"></iframe> Журналистам показали, как устроен инфекционный цент в Новой Москве.

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