Евдокия Лучезарнова: «Как удержать механизмы стресса от запуска»

Для снятия стресса нам предлагают тысячи методов, но все они действуют временно. Философ, писатель и ритмолог Евдокия Лучезарнова уверена, что причина любого стресса – рассинхронизация во времени. Бесполезно искать эффективные способы снятия стресса, надо просто не допускать стресс в свою жизнь. Для этого важно научиться настраивать свой внутренний синхрон. В беседе с нашим корреспондентом Евдокия Дмитриевна поделилась методами предотвращения стресса путём синхронизации времени.

– Что запускает механизм стресса? В чём суть, природа этого явления?

– Стресс – это несинхронность в времени. Представьте: вы решили осуществить действие. Чтобы выполнить действие так, как задумывалось, оно должно быть необходимо и вам самим, и тем окружающим людям, которые должны принять ваше действие. Но окружающая среда не всегда подготовлена к вашему действию. Во времени мы можем двигаться быстрее, чем окружающие нас люди. Отсюда возникает несинхронность, которая и вызывает стресс. Когда мы синхронизированы в наружном и внутреннем времени, стресса не наступит никогда. Если же происходит расхождение внутреннего состояния и предложенного вам состояния наружного, это создаёт стресс.

Для стресса существует множество причин! Но сам механизм стресса запускает тот факт, что реальность снаружи не совпадает с нашим внутренним ожиданием. Мы уже себе всё представили, мы себе всё запланировали, и вдруг что-то происходит снаружи не так. Как результат – стресс.

– Что можно предпринять в таком случае? Ведь реальность, в которую мы уже шагнули, не переделаешь.

– Пересмотреть своё отношение к событиям во времени. Не опираться в своих ожиданиях на прошлый опыт, а предусмотреть появление опыта нового. Представьте, что мы обладаем перископом, способным заглянут в будущее. Мы выставили свой перископ и посмотрели, что нам готовит реальность, а не сочинили эту реальность заранее, основываясь на своём прежнем опыте. Несовпадение нашего прежнего опыта и нового опыта, который мы получим, всегда приводит к стрессу, если мы свой прежний опыт ставим наверх, а то, что сейчас получаем, ставим в низ. Если принять наличие нового опыта, не будет расхождения ожидаемого и случившегося, а значит, не будет и стресса.

Искать и принимать новый опыт поможет практика. Пришли куда-нибудь – поищите в ощущениях новизну, то, чего у вас ранее не было. Даже если вы ожидали, что помещение не такое красивое, как вы ожидали, а человек, которого вы встретили, не такой энергичный, как вы предполагали, не акцентируйте на этом своё внимание. Найдите что-то отличное. Не надо сразу отторгать атмосферу, в которую шагнули. Это тоже приводит к стрессу.

– Существуют ли в ваших разработках способы справиться со стрессом?

– Конечно, они называются ритмомеры. Подробнее познакомиться с этой методикой можно на сайте живаякнига.рф. Есть ритмомера, которая так и называется – «от стресса». Когда вы будете с ней работать, вы ощутите, как выравниваются ваши внутренние ожидания с той наружной атмосферой, в которую вы шагаете. Ритмомера будет синхронизировать время и давать возможность во времени создавать это ощущение постоянного поиска позитива, где бы мы сейчас ни оказались. За этот позитив всегда можно удержаться, даже если вам по каким-то обстоятельствам что-то очень не нравится. Ритмомера от стресса – это радастейность. Она поможет вам получать радость новизны, позитива даже там, где ваши ожидания не совпали с реальностью. Эта радость даст тот необходимый синхрон, который не позволит запустить механизмы стресса.