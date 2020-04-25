«Алло, полиция, заберите их!»: Москвичи начали стучать на прохожих

Московские соцсети завалили подобными сообщениям:

— Мамочки порвали ленту на детской площадке и гуляют с детьми.

— У нас пенсионерки групповые занятия спортом устроили!

— Это еще ладно, у нас компании с алкоголем собираются по вечерам на пирушку.

Порицанием в интернете дело не ограничивается: бдительные горожане звонят в полицию. Правда, судя по сообщениям, не всегда экипаж успевает застать нарушителей самоизоляции на месте преступления. Чай не вооруженное ограбление. Хотя в 2020 году большая компания на улице вполне попадает под отягчающее обстоятельство «группой лиц со сговором».

В Подмосковье случились две показательные истории. В Дзержинском команды пацанов неделю гоняли мяч на дворовом поле. Причем не шпана, а юные спортсмены из секции. Когда терпение жильцов лопнуло — то ли от зависти, то ли правда беспокоились за пацанов, набрали 02. Приехал экипаж, показал всем красные карточки и отправил по домам. Без штрафов и санкций.

В Барвихе ситуация смешнее: 86-летний дедок прервал рандеву внука. Жили они вдвоем, а тут 30-летний наследник притащил домой пассию и заперся с ней в комнате. Молодой да неразумный, телевизор не смотрит, про самоизоляцию ни сном ни духом. Дед снова в полицию, сержанты приехали и под белы рученьки любовников в отдел — выписали протоколы.

О том, стоит ли жаловаться на компании во дворах полицейским, «Комсомолка» спросила в столичном Главке МВД. В пресс-службе дали сдержанный ответ:

— Полицейские несут службу с учетом действующего режима повышенной готовности. Обращения граждан принимаем в обычном порядке.

Источник в МВД объяснил корреспонденту «КП» скупость официальной позиции:

— На полиции лежит функция главного жандарма, но при этом не хочется казаться строгими надзирателями. Есть негласные распоряжения от начальников райотделов: с гражданами работать осторожно. Если человек адекватный, мамочка с коляской или дети — достаточно профилактической беседы без штрафов. Протоколы выписывать только на всяких пьянчуг, попросту говоря, совсем обнаглевших граждан. Но звонить и жаловаться на откровенных нарушителей все же надо.

Чтобы разогнать шумную компанию нарушителей во дворе, можно как обычно позвонить 02 с городского или 102 с мобильника. Если видите, что ваш сосед изо дня в день нарушает, то проще связаться с участковым и попросить его повлиять на неразумного.

Напомним, в условиях полной самоизоляции в Москве и Подмосковье разрешены лишь поездки на работу, в больницу, в магазин, аптеку или прогулки с питомцем не дальше чем в 100 метрах от дома. За остальное пешеходам полагается штраф в 4000 рублей, водителям — 5000 рублей.

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