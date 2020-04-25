2020-04-25T23:45:58+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве умерли 38 пациентов с коронавирусной инфекцией

Общее число жертв COVID-19 в столице превысило 400 человек
Павел КЛОКОВ
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В Москве умерли 38 пациентов с коронавирусной инфекцией.В Москве умерли 38 пациентов с коронавирусной инфекцией.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По информации Оперативного штаба Москвы по ситуации с распространением коронавируса, за последние сутки от COVID-19 умерло 38 пациентов. Это на три жизни меньше, чем за 24 часа предыдущего периода.

Среди заболевших больше всего людей возрастом от 18 до 45 лет, далее идет категория от 46 до 65 лет, на третьем месте пациенты старше 65 лет и 7% - это заразившиеся дети.

Всего же за последние сутки в столице зафиксировано 2612 новых случаев коронавируса. И на данный момент в Москве за всё время пандемии зарегистрировано 39 509 человек, подхвативших инфекцию.

Заметим, что большинство из них лечится дома.

Как объяснили в субботу в Департаменте здравоохранения Москвы, в стационары доставляют только самых тяжелых больных, с осложнениями (или тех, кто пребывает в группе риска - например, сердечников).

К 26 апреля от коронавирусной инфекции в столице вылечилось более 3 тысяч человек (за последние сутки 312 пациентов).

- Количество выздоровевших в последние дни растёт быстрым темпом, - сообщила Оперштабу вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. - Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 3047.

ИСТОЧНИК KP.RU

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