2020-04-26T11:26:08+03:00
Общество

«Где лучшие тусовки? У нас в Бутово»: подмосковный диджей устраивает дискотеки под окном многоэтажки

Полиция приезжает каждый вечер, но пока найти управу на местных жителей не получается
Анастасия ВАРДАНЯН
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Целую неделю жители нового микрорайона «Бутово парк-2», что в Ленинском городском округе Подмосковья, каждый вечер выходят на дискотеку.Целую неделю жители нового микрорайона «Бутово парк-2», что в Ленинском городском округе Подмосковья, каждый вечер выходят на дискотеку.Фото: Shutterstock
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Целую неделю жители нового микрорайона «Бутово парк-2», что в Ленинском городском округе Подмосковья, каждый вечер выходят на дискотеку. Музыку не заказывают, она сама звучит из окна квартиры, где по словам жителей, живет некий диджей Олег. Молодой человек выставляет аппаратуру на балкон и крутит модные треки. «Фантазер, ты меня называла» и другие хиты звучат на всю округу. Устоять перед зажигательными ритмами могут только самые дисциплинированные, остальные нарушают режим самоизоляции. Не верите? Тогда посмотрите на эти видео. Авторы роликов - сами жители микрорайона. Судя по комментариям за кадром, они счастливы.

На видео около сотни жителей танцуют под окнами многоэтажки: на парковках, детских площадках, да что там, прямо на дороге. Кажется, праздник им никто не сможет испортить. Но в кадре появляется полицейский автомобиль с мигалкой.

- Цветомузыка приехала! Ура, - шутит кто-то на импровизированном танцполе.

Нарушителей самоизоляции сдал полиции кто-то из тех, кому музыка пришлась не по вкусу. Но и полицейским веселье не удалось испортить.

- Уехали они ни с чем. Мы же все даже на сто метров от дома не отошли, так что ничего не нарушили. Я сказал, что просто в магазин собираюсь, - рассказал «КП» местный житель Валерий Несторов.

Диджей и вовсе из своей квартиры не выходил. Так что его можно привлечь разве что за шум. Но и тут проблема, на часах еще не было 23.00.

Судя по всему, вечеринки во дворе продолжатся. Местные будто с ума походили. Коронавируса они не боятся и требуют продолжения дискотек.

- Где лучшие тусовки? У нас в Бутово! Где лучшие подруги? У нас в Бутово! Где люди не боятся копов? У нас в Бутово! Если я нужен вам ищите меня в Бутово, - эта переделанная песенка стала визитной карточной микрорайона.

Что же, боятся они копов или нет, но полиция не дремлет. Управу на любителей потанцевать во время карантина найдут.

Жители нового микрорайона «Бутово парк-2» каждый вечер выходят на дискотеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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