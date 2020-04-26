В Москве коронавирусом заболел известный 87-летний художник, который изобразил «Мойдодыра»

87-летний художник-иллюстратор Евгений Алексеевич Мешков почувствовал себя нехорошо и вызвал скорую по месту жительства. Медики осмотрели пожилого пациента, оценили состояние и оставили его на домашнем лечении. На всякий случай у Евгения Алексеевича взяли анализ на коронавирус и занесли пенсионера в специальный список, куда помещают пациентов с подозрением на Covid-19. Через некоторое время у него было необходимо взять повторный анализ, именно он и оказался положительным.

- В районе Лефортово был выявлен 87-летний мужчина с подтверждённым диагнозом Covid-19. Данный пациент был взят на контроль, его состояние отслеживают медработники, - сообщил kp.ru источник.

Мешков Евгений Алексеевич — советский художник-график, который проиллюстрировал более 150 книг, а так же множество диафильмов. Его рисунки украшают страницы произведений Аркадия Гайдара, Бориса Заходера, Виктора Астафьева, Самуила Маршака, Константина Паустовского, Сергея Михалкова и многих других. Пожалуй, самым знаменитым персонажем, которого визуализировал художник, стал Мойдодыр, нарисованный для книги Корнея Чуковского.

Евгений Алексеевич около 10 лет сотрудничал со студией «Диафильм», где благодаря ему ожили персонажи чудесных детских сказок, таких как: «Приключения Буратино» Алексея Толстого, «Спящая красавица» Шарля Перро, «Лукоморье» и «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» Пушкина, «Пляшущие человечки» Артура Конан-Дойля. Но Евгений Алексеевич менял свой стиль от произведения к произведению, подстраиваясь под настроение, которое создавал автор и характер его героев.

Евгений Мешков занимался так же и выставочной деятельностью. Например, его персональная выставка «С душой о России» прошла в галерее Гостиного двора в Москве в 2009 году. А в 2012 году иллюстратор принял участие в коллективной выставке «Художник и книга» в Московском доме художника на Кузнецком Мосту.