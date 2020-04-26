2020-04-26T13:10:56+03:00
Общество

В Москве растет число вакансий в службах доставки и онлайн-сервисов

Из-за коронавируса подскочил спрос на некоторые профессии
Светлана ВОЛКОВА
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В Москве растет число вакансий в службах доставки и онлайн-сервисовВ Москве растет число вакансий в службах доставки и онлайн-сервисовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В базах данных центров занятости Москвы начали появляться новые вакансии. По данным мэрии столицы, с 6 по 13 апреля число вакантных позиций в городе выросло на 1,9% по сравнению с той же неделей прошлого года. Сейчас для желающих найти работу доступно 316 тысяч предложений от работодателей.

«В свою очередь, рост спроса на рынке труда привел к снижению запросов в городской центр занятости, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - За прошлую неделю обращений безработных стало меньше на 14%».

По его словам, больше всего вакансий сегодня в Москве в службах доставки, логистики, складских работ, онлайн-сервисов, а также IT-технологий.

Безработные могут оформить заявку на подбор вакансий на порталах «Моя работа» и «Моя карьера». На сайте «Моя работа» в открытом доступе вывешены онлайн-сервисы по профориентации, а также консультации для тех, кто хочет открыть собственное дело.

Напомним, ранее оперштаб Москвы сообщил, что почти 18 тысяч москвичей признаны безработными из-за ситуации с коронавирусом. Из них более 14 тысяч уже получают пособие. По решению мэра Москвы Сергея Собянина региональная выплата для потерявших работу жителей столицы составила 19,5 тысяч рублей.

Эту сумму смогут получить те сотрудники, кто отработал в этом году не менее 60 календарных дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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