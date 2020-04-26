«Сходила за шоколадочкой»: москвичка уверена, что подцепила коронавирус в магазине у дома

- Если кто и мог заразиться коронавирусом, то это точно не я. До сих пор не верю, что это все-таки случилось!

Уже неделю 33-летняя москвичка Ольга (фамилию она просила не называть, так как о болезни не рассказала даже родителям) лежит в одной из палат инфекционной больницы в Коммунарке. Сюда она загремела 20 апреля с высокой температурой и отдышкой. Руководитель отдела маркетинга крупной международной компании до последнего не верила, что у нее COVID-19. Но против результатов теста, которой ей сделали врачи скорой, не попрешь: «коронавирусная инфекция выявлена».

Уже в больнице Ольга прошла КТ-легких и узнала, что у нее вдобавок к вирусу еще и двухстороння полисегментарная пневмония. Ее медики называют стандартным бонусом к коварному вирусу.

- Лечат антибиотиками, ставят капельницы. Пока состояние не очень: слабость, температура и эта ужасная отдышка. Сил нет даже, чтобы дойти до туалета. Но врачи говорят, что справлюсь, - рассказала Ольга.

Выяснять, где она подхватила заразу, медики не стали: слишком большой поток больных. Это раньше опрашивали каждого и почти всегда оказывалось что пациент либо прилетел из-за границы, либо контактировал с кем-то из туристов. Но уже больше месяца вирус циркулирует между москвичами. По данным оперативного штаба, большинство новых случаев, это пациенты, которые контактировали с уже зараженными москвичами. Но история Оли - исключение из общих правил.

- Если кого-то и можно назвать фанатом самоизоляции, то это меня. Я с первых дней страшно боялась заразиться. Все друзья говорили, что мне лечиться надо, что у меня коронафобия. Я закупила в интернете все: маски, антибактериальные салфетки, резиновые перчатки, санитайзеры поставила в каждой комнате. И при этом я исправно сидела дома, - рассказала Ольга.

Еще до перехода большинства компаний на режим удаленной работы, Ольга заявила руководству, что боится инфекции, и ей пошли на встречу.

- С 9 марта я работала из дома. Живу одна с котом, так что он единственный с кем я общалась. Еду заказывала онлайн и все упаковки обрабатывала спиртом, а мусоропровод у нас в подъезде. Я, честно говоря, и на лестничную клетку выходить боялась. Надевала маску, перчатки, на глаза натягивала маску для подводного плавания, - рассказала Ольга.

КУРЬЕР РАЗНОСИЛА ЕДУ С ТЕМПЕРАТУРОЙ

Стоит ли говорить, что кот из квартиры ни лапой. Но однажды Ольга все-таки не выдержала и вышла на улицу.

- Это было 15 апреля. Вечером жутко захотелось шоколадочку и я решила дойти до соседнего магазина. На мне был тот же набор защиты, так что я была уверена, что обойдется. Я живу на Шаболовке, магазин от дома в двух шагах. На этот вояж за сладеньким ушло не больше 10 минут, - рассказала Оля.

Она уверена, что вирус подцепила именно в магазине. После этого похода у нее появился кашель. При этом в магазине женщина соблюдала социальную дистанцию.

- Я единственный человек, который на момент госпитализации почти два месяца ни с кем не контактировала. У остальных список контактов от 3 человек. У меня – ноль, - рассказала Ольга.

Врачи не смогли объяснить женщине, как вирус смог попасть в организм через маску и защитные очки. Говорят, дело случая. В палате с Ольгой еще две женщины с коронавирусом.

- Одной из них 73 года. Вирус подцепила от внука, который ей продукты привез. Он молодой и у него все в легкой форме: лечится на дому. А у бабули страшный кашель, но пока в реанимацию не переводят, борется. Второй соседке 44 года, она до последних дней работала курьером. Говорит, что даже с температурой разносила заказы. В ее списке контактов больше 100 человек, - рассказала Оля.

А ЧТО С КОТОМ?

За своего кота Матвея Оля переживает, кажется, больше, чем за себя. Пристроить его к друзьям не получилось, но соседи вызвались помочь.

- Кот мог просто умереть от голода. В день госпитализации я попросила врачей скорой оставить ключи от моей квартиры соседке. На следующий день квартиру дезинфицировали, и она теперь спокойно заходит, чтобы кормить моего любимца, - рассказала Ольга.

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