В Москве сняли жесткое задержание нарушителей самоизоляции, которые гуляли с собакой

— Что я сделал? Я просто с собакой гулял! — с театральным надрывом вопил на весь двор низкий бас.

26 апреля на улице Лестева в Даниловском районе Москвы полицейский патруль наткнулся на беззаботную компанию гуляющих с собакой — два мужика и две дамы. От компании разило перегаром. Встреча закончилась жестким задержанием лицом в асфальт. В соцсетях попытались представить все, как неоправданную жестокость полиции по отношению к мирным гражданам. Однако kp.ru узнала подробности инцидента, которые остались за кадрами видео очевидцев.

— Они были в состоянии опьянения и нарушали самоизоляцию. Сотрудники полиции сделали им замечание, потребовали прекратить нарушение, но граждане не реагировали. А их собака укусила полицейского за руку, — сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Дамы наглеть не стали и пошли в машину полиции, чтобы на них составили протоколы за нарушение. А вот их кавалеры решили постоять за себя. Один и вовсе ударил полицейского. За сопротивление его и скрутили, что уже попало на видео.

Компании выписали штраф по 4000 рублей за нарушение самоизоляции. Плюс протокол за появление пьяными в общественном месте: по нему могут наказать на 1000 рублей или отправить под арест до 15 суток.

Москвича, который подрался, после всех формальностей в дежурной части, отвезли в больницу. После осмотра медиков, его отправили домой. Двое полицейских также зафиксировали травмы.

— Материалы по нападению на сотрудников направлены в следственные органы. За это предусмотрено до пять лет колонии, — добавили в пресс-службе столичного Главка МВД.

Напомним, в Москве минимум до 30 апреля действует режим полной самоизоляции. Выходить из дома можно лишь в исключительных случаях: в магазин, аптеку, выбросить мусор, поездка на работу или в больницу. Разрешены прогулки с собакой, но не далее чем в 100 метрах от дома. Пешеходам-нарушителям грозит штраф в 4000 рублей, а водителям — 5000 рублей.

Ранее другой инцидент с полицией и собакой в Москве вызвал бурную реакцию общественности. Жителя столицы по имени Иисус Воробьев задержали на Патриарших во время прогулки с питомцем. Хозяина погрузили в автозак, а собака сбежала.