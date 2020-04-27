«Мы ввели новую практику»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил, как работает подстанция скорой помощи в Одинцово

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сегодня проверил работу Одинцовской подстанции скорой помощи - она центральная в городском округе. Более 130 сотрудников, 16 медицинских бригад. В автопарке - 37 машин, причем почти все новые, не старше пяти лет.

Во время эпидемии коронавируса на врачей скорой помощи выпала очень серьезная нагрузка. Сейчас на эту подстанцию в Одинцово поступает до 450 вызовов в сутки. При этом около четверти из них касаются медицинской помощи и медицинской эвакуации заболевших коронавирусом или людей с подозрением на диагноз.

Врачи объясняют: при вызове проводится оценка состояния больного, пациента с признаками пневмонии перевозят в центр компьютерной томографии - здесь должны определить степень поражения легких воспалительными процессами. Затем его госпитализируют в стационар.

- Мы сейчас новую практику ввели - проверяем состояние пациентов через КТ, компьютерную томографию, - рассказал Андрей Воробьёв, общаясь с медиками. - Потому что многие люди обращаются или просто с температурой, или с ОРВИ, опасаясь, что это COVID-19.

Губернатор поблагодарил врачей за работу.

- Спасибо вам, ведь такого количества вызовов с госпитализацией никогда не было. Берегите себя. Вы должны обязательно использовать средства индивидуальной защиты. В том числе водители.

Андрей Воробьёв отметил, что за минувшие выходные еще 50 водителей «Мострансавто» временно привлечены для работы на машинах скорой помощи.

Стоит отметить, что вызовы на территории Одинцовского городского округа также обслуживают Голицынская и Никольская подстанции, Звенигородский пост. Это суммарно 28 медицинских бригад и 350 сотрудников.

Система скорой помощи в Московской области состоит из 6 филиалов, 133 подстанций и постов, 43 диспетчерских пунктов. Круглосуточно работают 500 бригад. В апреле они сделали почти 160 тысяч выездов к пациентам. Нагрузка на каждую бригаду возросла на 20%.

- Нагрузка сейчас большая, количество вызовов увеличилось примерно на 100-160 в сутки, - рассказала диспетчер приема вызовов Одинцовском скорой помощи Татьяна Морозова. - На каждой подстанции созданы бригады, которые выезжают только для оказания помощи пациентов с коронавирусом. Стараемся снимать эту нагрузку, обзваниваем больных, рекомендации даем, поддерживаем их как можем. Хотим выразить слова благодарности за то, что нас обеспечивают жильем (медработникам выделяют номера в гостиницах, - Авт.), питанием. Это очень важно бригадам, потому что они работают, не заезжая на подстанции, обедают на ходу.