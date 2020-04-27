«Заболела коронавирусом»: Заведующая подстанции скорой помощи выпала с шестого этажа

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели пациентки Федерального научно-клинического центра ФМБА - это одна из московских больниц, которые в последние недели переоборудовали под прием больных с коронавирусом. Накануне под окнами одного из корпусов на Ореховом бульваре обнаружили тело женщины. «С характерными признаками падения с высоты», - как говорится в полицейских протоколах.

Личность погибшей установили очень быстро: Наталья Лебедева, 51 год, жительница Щелково. Выпала из окна палаты на шестом этаже.

- Женщина работала заведующей скорой медицинской помощи в Звездном городке (он по-прежнему остается закрытой территорией, где живут космонавты с семьями, а также ученые, связанные с космосом, - Авт.). Несколько дней назад у нее выявили коронавирусную инфекцию, - сообщил сайту kp.ru источник в правоохранительных органах.

По официальной статистике среди жителей Звездного городка на текущий момент выявлен лишь один пациент с COVID-2019.

- Это один из сотрудников Центра подготовки космонавтов, - поясняет источник. - От него коронавирусом заразились еще несколько человек в том числе местные медики. Эти врачи на территории Звездного городка не живут - они сюда каждый день приезжают на работу, а прописаны в других городах Московской области. Поэтому в статистику они вписываются именно по месту прописки.

Сообщается, что Наталью Лебедеву доставили в центр ФМБА в середине минувшей недели.

Каким образом женщина выпала из окна? В Следственном комитете сейчас рассматривают две версии случившегося. В деталях сейчас разбираются следователи. На первый взгляд, никаких предпосылок для трагедии не было: несмотря на подтвержденный диагноз, болезнь у женщины протекала в легкой форме.