Полицейский рыбака видит издалека: Из-за весеннего клева москвичи потянулись на берега водоемов

Прогулка по набережной в эти дни кажется невиданной роскошью. Не говоря уже о походе в ресторан, бильярдную, кинотеатр и даже парикмахерскую. При этом, как обычно, есть в наших рядах те, кто активно сопротивляется новым правилам. Обрывает красно-белые заградительные ленты. И вы только представьте!.. Ходит на спортивную площадку. В парки. И скверы. Катается на велосипеде. Ловит рыбу!..

Аргументы у нарушителей одни и те же. «Дома сидеть надоело, от телевизора тошнит, бока растут и вообще... мы соблюдаем дистанцию».

Понять страждущих легко. Однако если каждый будет так рассуждать, режим повышенной готовности сдуется, как пробитое колесо. Станет фикцией.

Меж тем в Москве выписано штрафов более чем на 70 млн рублей. И среди нарушителей не только те, кто просто вышел погреться на солнышке. Более 150 человек оказались инфицированными (они подписали специальное соглашение и проходили лечение дома).

«НЕ КЛЮЁТ, СОБАКА»

И все же. Как хорошо на улице. Хотя и ветерок - двадцать пять метров в секунду.

На Ясеневских прудах, несмотря на пандемию, идет Чемпионат мира по фигурному катанию. Среди уток.

Здесь тебе и аксели, и флипы, и тулупы, и лутцы. Селезни хорохорятся перед самками и ныряют, оставляя на поверхности воды пятую точку, похожую на поплавок.

А одна парочка - ну точно Авербух и Лобачева. Такие кренделя выписывают!..

На берегу две дамочки. И обе с собачками.

Иду пешком в Битцевский лес. Там, со стороны речушки Чертановки, тоже несколько прудов. Рыбаков нет, однако людей полно. Выбираются на природу целыми семьями и просто так бродят по опушкам. Без шашлыков, бадминтона, выпивки. Лишь бы свежим воздухом подышать. Здесь же, на берегу, спортивный уголок. Тренажер для пресса, брусья, турник. Мужики занимаются (в перчатках!).

Сядешь на пенёк, как тот медведь из сказки, посмотришь кругом - как будто не было и нет всей этой напасти. Девушки селфи делают на фоне березовой рощи. Дети лазают по деревьям. Птицы щебечут, аж заходятся.

Ну ладно. Проверим водоём покрупнее. Например, Нагатинскую пойму. Там, на берегу, полно спортивных снарядов. А вот людей, на удивление, почти нет. Рассмешил один мужик, обхитривший закон. Видно, что спортсмен. В специальной тренировочной одежде. С гаджетами на предплечье. И при этом с собакой (преданный бульдог ничуть не отстает от своего хозяина). Вот и получается, что причина для прогулки жизненно необходимая и вполне законная. Ибо выгул пса приравнен сегодня к походу в аптеку или в магазин.

Спускаюсь к берегу. И вижу хмурый профиль рыбачка, сидящего на раскладном стульчике.

- Ну как? - без всяких церемоний спрашиваю я.

- Не клюет, собака…

НА БЕЗРЫБЬЕ И РАК РЫБА

Мой новый знакомый оказался человеком бесстрашным. Мало того что ходит рыбачить без пропуска. Так даже паспорта при себе не имеет.

- А зачем он мне нужен, если я живу в двух километрах отсюда, - пожимает плечами мужик. - Причем уже сорок лет.

Про вирус не желает даже слышать. Глупости. И точка. Каких-либо неудобств не ощущает. Вечером «боевые сто грамм». Утром на рыбалку. Стрижет его супруга под машинку. Кафе и кинотеатры даром не нужны. Он в них и до карантина не ходил.

Прохожу дальше. Еще один ловец сидит. Все наживки перепробовал. Ничего. Вроде и ветер успокоился, и солнышко светит (как будто рыба тоже ушла на карантин). Пропуска с собой нет. Рыболов даже не знает, как он выглядит.

- Вроде двенадцать цифр... - говорит.

- Шестнадцать, - отвечаю. - И не цифр, а символов.

Показал для наглядности. Тот с уважением кивнул.

- Такое ощущение, что вы не смотрите телевизор.

- Да нет, почему... - задумчиво произнес мужик и неожиданно отвлекся.

Смотрю, берет сачок. И в воду его!

- Неужели рыба?!

- Да нет... Рак…

Темно-зеленый красавец напоминал военный вертолет без пропеллера. И тоже, кстати, без единого документа. Качается на волнах налегке. Даже элементарной «Тройки» нет.

СЛОВО ЮРИСТУ

РЫБАЛКА ТЕПЕРЬ ВНЕ ЗАКОНА

- В соответствии с подпунктом 12.3 пункта 12 Указа мэра Москвы от 5 марта 2020 года N12-УМ «О введении режима повышенной готовности» граждане обязаны не покидать места проживания (пребывания), - напомнил «КП» адвокат Владимир Постанюк. - Исключения есть. Это обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью, поездка на работу, поход в ближайший магазин, выгул домашних животных на расстоянии сто метров от дома (получается, что тот бегающий мужик с бульдогом, скорее всего, нарушал Указ мэра, несмотря на то, что вышел на улицу с собакой, ибо до ближайших жилых домов было явно дальше, чем сто метров, - прим. авт), вынос мусора до ближайшего контейнера. Возможность следования к месту рыбалки указом не предусмотрена. В связи с этим не сама рыбалка как таковая, а нахождение гражданина за пределами своего места жительства будет расценено как нарушение. Я думаю, что такие жесткие меры были приняты потому, что при закрытии театров, кафе, парков, музеев жители толпами могут податься в лесопарки и территории при водоемах. В таком случае соблюдение дистанции окажется невозможным в том числе и для рыбаков.

P.S. Пока я искал рыбаков, меня нашли полицейские. Два сержанта подошли ко мне в ста метрах от берега со стороны улицы Таллинской. Представились. И поинтересовались, знакомы ли мне последние Указы мэра. Затем проверили всё - пропуск, служебное удостоверение, паспорт. Отправили данные своим. И в течение минуты получили подтверждение, мол, всё ок, чистый товарищ.

Сотрудники полиции сказали, если попадаются рыбаки, то они любезно просят их отправиться домой. Споров, скандальных случаев не было. Патрулирование носит лояльный характер. Главное, не оштрафовать, а довести информацию. И по Указам, и по режиму повышенной готовности, и вообще... о том, что надо быть бдительным.

Оба сотрудника были в защитных масках и перчатках.

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