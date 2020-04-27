"Без бумажки твоя плазма никому не нужна": переболевшие коронавирусом москвичи рассказали, как непросто стать донором

Помните многодетную семью Ивановых, которые одними из первых в Москве успешно вылечились от коронавируса на дому. Мама троих мальчишек вела дневник, который опубликовала "Комсомольская правда". В нем и путаница с тестами, и полное отсутствие медикаментозных назначений от врачей поликлиники. Но как ни странно, обильное питье и чай с вареньем помогли. Мама, папа и трое сыновей сейчас абсолютно здоровы. На днях семья решила стать донорами плазмы с антителами к коронавирусу.

- И тут бюрократия. Я позвонила на телефон "горячей линии" для доноров, который крутят на Первом канале. Но оказалось, что им нужна выписка из больницы, - рассказала Лиза Иванова. - У нас такой бумаги нет, мы же лечились от COVID-19 на дому.

Но многодетная мама решила не сдаваться!

- В одной из групп мне дали контакт Владимира Баклаушева, директора Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России. Там переболевшим достаточно минимального набора бумаг, как у нас, чтобы у них взяли анализ на антитела. Если кровь подходит, то через 5–7 дней с вами свяжутся для записи на забор плазмы в помощь больным коронавирусом. Так мы стали донорами плазмы, - рассказала Лиза.

Лиза Иванова во время сдачи крови.Фото: Личный архив

На процедуру ушло около двух часов. Насколько эта плазма важна для тех, кто сейчас борется за жизнь, кажется, лучше других понимают люди в белых, нет не халатах, а скафандрах.

- В реанимации ФНКЦ из 33 пациентов с коронавирусом 30 - "на трубе". То есть на искусственной вентиляции лёгких. Зависли между жизнью и смертью и ничего не помогает. Проверили титр антител против вируса у этих больных - по нулям, - рассказал Владимир Баклаушев, директора Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России. - Сегодня начали заготовку донорской плазмы у пациентов с высоким титром антител к SARS-CoV-2. Пришли первые четыре добровольца. Посмотрите на этих людей. Вроде бы - совершенно обычные люди, и сейчас почти каждый подумает - а чего такого, и я так могу. Каждый может. А они взяли - и сделали. Бескорыстно. И это очень мотивирует лично меня, да, думаю, и всех моих коллег к работе. Ребята и Лиза! (так получилось, что девушка в первой партии одна). Хочу ещё раз вас поблагодарить! Кстати, я обратил внимание, что у вас у всех один типаж. Победители по жизни. В этой войне такие как вы нам ой, как нужны! И, конечно же, хочу поблагодарить бригаду трансфузиологов Центра крови ФМБА России. Коллеги, спасибо! Нам предстоит ещё долго работать вместе.

В реанимации ФНКЦ сейчас борются за жизни три десятка пациентов с коронавирусом.

КТО И КАК МОЖЕТ СТАТЬ ДОНОРОМ?

Донорами плазмы с антителами к COVID-19 можно стать, если вам подходит хотя бы одно из четырёх условий.

1) У вас был положительный ПЦР тест на коронавирус.

2) Вы переболели вирусной (Ковидной) пневмонией и есть результат обследования (КТ лёгких).

3) У вас был тесный контакт с человеком с подтверждённым COVID-19.

4) Вы переболели тяжелым ОРВИ с высокой температурой и потерей обоняния.

У таких пациентов возьмут тест на антитела к коронавирусной инфекции. Если их обнаружат, вас пригласят сдать плазму в ФНКЦ ФМБА России.

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Телефон горячей линии ФНКЦ ФМБА России: +7499-725-44-40 (с 10.00 до 16.00). Почта: baklaushev.vp@fnkc-fmba.ru.

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