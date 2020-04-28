2020-04-28T11:21:36+03:00
Коронавирус Covid-19

«Спасибо всем, кто за меня молился. Иду на поправку»: Последняя запись скончавшейся в Москве от коронавируса женщины-фудблогера

Нина Горникова день за днем описывала в блоге, как развивается ее болезнь
Семен ЕЛЕНИН
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Фудблогер Нина Горникова описывала течение болезни в своем "Живом журнале".Фудблогер Нина Горникова описывала течение болезни в своем "Живом журнале".Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Москве скончалась фудблогер Нина Горникова, с 2012 года писавшая о своих кулинарных экспериментах в Живом Журнале - "Дневник Дочери Профессора". О смерти москвички сообщили ее друзья.

Известно, что у Горниковой был подтвержден коронавирус.

Причем, как протекала болезнь, Нина описывала в своем блоге.

День первый

«Сегодня недомогаем оба. (С мужем, - Авт.). Температуры нет, считала, сколько дней тому соседушка соплист убыл. (Живут в «коммунальной» квартире - у некоего мужчины в собственности комната). Если температура таки будет, сдадимся. Заодно и номер его телефона дам, пусть проверяют. Неча Брянск заражать. А может, всё обойдется».

День третий

«Ага, на волне вируса привлекла внимание. Но пока температура 37,7. Лечусь, лечу мужа».

День четвертый

«Бронхит, маленько подождать и будет пневмония. Врач со скорой вчера палочкой в горло и нос тыкал, но не корона, и слава богу. Красавчик док из поликлиники сказал, что срочно пить вкусняшки, а мне будут звонить и проверять, сдохла, не сдохла. Муж тоже скапустился, но отважно сползал за лекарством. Сейчас выпила, жду улучшения».

День пятый

«Был доктор из поликлиники, послушал, замерил уровень кислорода в крови. Назначил вкусные таблетки. Уже почти не кашляю, ибо понос неукротимый, ага! В общем, полдела сделано! Слабость страшная, но мужу надо подавать и заставлять и уговаривать, это и спасает. Не то валялась бы, как тряпочка, на диване. А тут застойных явлений не будет».

День восьмой

«Больше недели выше 38 - это что-то. Доктора со скорой молодцы. А из поликлиники лучше бы не приезжали. Крайний был сегодня. Я уже свечку противотемпературную сунула, куда положено и тут он пришел. Сатурацию давай проверять. Прибор кажет 77 и 80. Доктор говорит: дааа, низкое насыщение кислородом. Тут вдруг блымс, и 90. Доктор - о, хорошее насыщение!»

Также Горникову возмутило, что врач проверил ее бесконтактным измерителем температуры и заявил пациентке, что у нее все в норме.

«Как же, доктор, вот же -38,4 на моем градуснике! Давайте померяем заново. Сбила до 36, меряю, 38 на градуснике. Этот снова свою пукалку достает - нету температуры!»

«Вирусная инфекция, что мне поставили врачи со скорой, была заменена на фарингит. (Это воспаление лимфоузлов и миндалин, обычно возникает после вдыхания горячего, холодного или грязного воздуха, - Авт.). 38 и выше всю неделю и - фарингит?!»

После ухода доктора Горникова уснула.

«Свечка сработала, ночнушка - хоть отжимай, пододеяльник тоже. В общем, температура спала сейчас и полегчало. Спасибо всем, кто за меня молился. Обнимаю вас, дорогие мои, иду на поправку».

День девятый

«Коронавирус подтвержден. Ночером позвонили. Завтра машина придет, попробуем на КТ сгонять».

После этого Нина Горникова больше не писала. 26 апреля друзья сообщили в ЖЖ, что женщина скончалась. У мужа Нины тоже диагностировали коронавирус, он находится в больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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