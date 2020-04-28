Стоп коронавирус: как агрегаторы доставки еды помогают ресторанам в России пережить пандемию

Яндекс.Еда выделила около 50 миллионов рублей на поддержку ресторанного бизнеса

Пока в России не прекращается пандемия коронавируса, рестораторы прилагают максимум усилий, чтобы организовать оперативную доставку еды на дом. В условиях карантина, заказ готовой еды многим облегчает жизнь. Во-первых, не нужно рисковать, выходя из дома за продуктами. Во-вторых, заказав блюда в любимом заведении, вы поднимите себе настроение. Накрыв столик на балконе, если на улице хорошая погода, можно представить, что отправились с любимым человеком на прогулку, а теперь обедаете или ужинаете в любимом ресторане. А для ресторанов доставка – это возможность сохранить персонал.

«Комсомолка» решила узнать, как сейчас работают рестораны и какая помощь оказывается предпринимателям.

ЗАКАЗЫ ПРИВОЗЯТ ТАКСИСТЫ

- У меня пиццерия в Астрахани. Карантин, безусловно, повлиял на нашу работу. На время пандемии мы закрыли зал, но работает доставка и есть возможность самовывоза. Заказов стало больше. Это и не удивительно, во время самоизоляции всем хочется отвлечься от забот, побаловать себя и не готовить. Мы подключились к сервису Яндекс.Еда, который вышел в наш город в разгар пандемии. Это очень удобно. Доставкой занимаются водители такси, - говорит директор пиццерии Евгений Жаров.

Он уточнил, что малому и среднему бизнесу агрегатор оказывает помощь.

Ориентировочно, в течение трех месяцев сервисом на поддержку предпринимателей будет выделено около 50 миллионов рублей. Напомним, агрегатор запустил программу помощи независимым ресторанам и сетям, в которые входят до трех заведений. Для всех новых партнеров, подключившихся с 15 марта к Яндекс.Еде, и доставляющих заказы своими курьерами, предусмотрено обнуление комиссии. Те, кто доверит доставку партнерам агрегатора, получат первые сто доставок за счет Яндекс.Еды.

ОФИЦИАНТЫ И БАРМЕНЫ НЕ ЛИШИЛИСЬ РАБОТЫ

- Благодаря отмене Яндексом комиссии за агрегацию заказа мы смогли дать работу курьеров нашим барменам и официантам, а благодаря расширению зоны доставки мы смогли доставлять еду в удаленные от центра районы. Огромное спасибо, что не бросили нас в трудную минуту, - говорит совладелец сети ресторанов в Москве Игорь Подстрешный.

Нулевая комиссия позволяет ресторатором не только держаться на плаву во время кризиса, но и экспериментировать. Например, питерские рестораторы Duoband решили открыть на базе своего ресторана виртуальный суши-бар, который работает только на доставку.

Доставка появилась и в тех заведениях, которые раньше с ней никогда не работали. Сейчас на дом можно заказать даже горячий кофе, который вы привыкли пить по дороге на работу. Для кофеен Яндекс.Еда предусмотрела отдельный механизм подключения, для них радиус доставки составляет 1,2 километра, так кофе не успеет остыть и не расплескается. Кроме горячего напитка курьеры могут доставить молотый кофе и зерна.

Чтобы доставка стала доступнее и быстрее, агрегатор ускорил процедуру подключения к своей платформе. Теперь регистрация занимает всего пару часов, хотя раньше на это уходило семь дней.

БУМ НА ДОСТАВКУ

Благодаря тому, что заказы сейчас доставляют водители такси, рестораторы смогли увеличить свою зону покрытия в два-три раза. Для пользователей это значит, что теперь можно заказывать еду из любимого ресторана из центра, а для ресторанов – возможность дотянуться до спальных районов, где сейчас сосредоточен спрос. У ресторанов с автозонами количество заказов увеличилось в 2-4 раза.

Жителям городов такие перемены только на руку. В Москве и других миллионниках после того как заказы стали привозить в течение 30 минут, а стоимость доставки снизилась, начался настоящий бум заказов готовой еды. В ближайшее время эта революция ждет и небольшие города России. Во время пандемии Яндекс.Еда увеличила свою географию втрое. Планы по региональной экспансии объявили и другие сервисы доставки.