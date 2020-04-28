2020-04-28T13:53:24+03:00
Общество

Долгострой около бассейна «Чайка» превратят в культурно-спортивный центр

На верхнем этаже здания откроют ресторан с панорамными видами
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Проект будущего здания возле знаменитого бассейна «Чайка» в Турчаниновом переулке. Фото: пресс-служба Москомархитектуры.Проект будущего здания возле знаменитого бассейна «Чайка» в Турчаниновом переулке. Фото: пресс-служба Москомархитектуры.
Изменить размер текста:

В центре Москвы ещё одним долгостроем станет меньше. Заброшенную пятиэтажку около знаменитого бассейна «Чайка» в Турчаниновом переулке перестроят под культурно-спортивный центр. Об этом сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Долгострой постепенно ветшает с "нулевых", когда проект заморозили из-за финансовых проблем.

"Здание возле бассейна "Чайка" хорошо просматривается с набережной, и сейчас это просто коробка, завешенная строительной сеткой, - рассказал Сергей Кузнецов. - Наконец-то оно будет достроено, в нем откроется современный культурно-спортивный центр. Внутри будет полноценный фитнес с тренажёрными залами, фитобар, магазин спецтоваров. На пятом этаже планируется разместить ресторан с панорамным видом на Москву".

Фото: пресс-служба Москомархитектуры.

Фото: пресс-служба Москомархитектуры.

В зоне фитнеса - зал аэробики, тренажёрный зал, два теннисных корта, медцентр, раздевалки и душевые. На подземном этаже - спа с банным комплексом, а также парковка.

Фасады украсят так же, как планировали в первоначальном проекте. Вокруг центра высадят деревья и кустарники, а также цветники.

Общая площадь здания - порядка 17 тысяч квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Посадка баклажан в марте 2021 по лунному календарю
Семена баклажанов на рассаду дачники традиционно высевают во второй половине февраля, а некоторые и того раньше. Однако эти сроки подходят не всем сортам, скороспелые лучше сеять в марте. Какие же благоприятные дни по лунному календарю для посадки баклажа
Новости 24
В Москве 29 апреля прогнозируется рекордно низкое атмосферное давление
Москвичей пригласили на виртуальную прогулку по ВДНХ
Синоптики: майские праздники в Москве будут прохладными и дождливыми
Врач, спасавший людей от коронавируса, сам оказался в реанимации
Бизнес и волонтеры объединились для борьбы с COVID-19 в Московской области
В Подмосковье еще шесть больниц перепрофилируют для пациентов с коронавирусом
Столичные парки продолжают радовать горожан онлайн-развлечениями
Из-за коронавируса в Москве отложили запуск фонтанов
В Подмосковье оперативно восстановили обрывы электросетей, возникшие из-за ветра
Число жертв пожара в доме престарелых «Третий возраст» увеличилось
В Москве трое мигрантов на время самоизоляции обустроили мусорокамеру под жилье
Михаил Барщевский отметил соответствие региональных штрафов с полномочиями регионов
Директор Центра занятости расскажет о пособиях для безработных
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за штормовой погоды
В Московском зоопарке родились верблюжата Буря и Шторм
Синоптики предупредили о ненастной погоде в конце недели
В Москве в подъезде дома обнаружены тела двоих подростков
Москвичей предупредили, что мошенники могут прикидываться газовиками
Строительство тоннелей БКЛ в Москве завершено почти на 80%
Собянин выделил на поддержку столичного бизнеса 70 млрд рублей
Музей современного искусства «Гараж» признан лучшим музейным центром России