Долгострой около бассейна «Чайка» превратят в культурно-спортивный центр

В центре Москвы ещё одним долгостроем станет меньше. Заброшенную пятиэтажку около знаменитого бассейна «Чайка» в Турчаниновом переулке перестроят под культурно-спортивный центр. Об этом сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Долгострой постепенно ветшает с "нулевых", когда проект заморозили из-за финансовых проблем.

"Здание возле бассейна "Чайка" хорошо просматривается с набережной, и сейчас это просто коробка, завешенная строительной сеткой, - рассказал Сергей Кузнецов. - Наконец-то оно будет достроено, в нем откроется современный культурно-спортивный центр. Внутри будет полноценный фитнес с тренажёрными залами, фитобар, магазин спецтоваров. На пятом этаже планируется разместить ресторан с панорамным видом на Москву".

Фото: пресс-служба Москомархитектуры.

В зоне фитнеса - зал аэробики, тренажёрный зал, два теннисных корта, медцентр, раздевалки и душевые. На подземном этаже - спа с банным комплексом, а также парковка.

Фасады украсят так же, как планировали в первоначальном проекте. Вокруг центра высадят деревья и кустарники, а также цветники.

Общая площадь здания - порядка 17 тысяч квадратных метров.