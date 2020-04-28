Одноразовая посуда и треска вместо сибаса: московские рестораны готовятся к открытию после карантина

Официально карантин еще не завершился в Москве, но рестораторам уже разослали новые правила и рекомендации по работе. Открыться ресторанам могут разрешить после 11 мая (после поэтапного снятия ограничений). Из документа Роспотребнадзора понятно, что рестораны и кафе все же не откроются в привычном режиме.

- В переходный режим (начало выхода людей из массовой самоизоляции) будут работать предприятия общественного питания площадью не более 50 квадратных метров при условии установки в обеденном зале не более пяти столов по 1-2 посадочных места (расстояния между столами должно быть не менее 1 метра), - рассказали в Роспотребнадзоре России.

Провести банкет, большую свадьбу, поминки не разрешат. Рекомендуют использовать одноразовую посуду. Сотрудникам придется и дальше мерять температуру по прибытию в ресторан, работать нужно будет в масках и перчатках. «КП» спросила у владельцев ресторанов, что они сами думают о новых условиях работы.

Нет смысла покупать рибай

Первыми открыться смогут только маленькие кафе, кофейни, а рестораны - только на третьем-четвертом этапе (см.ниже инструкцию от Роспотребнадзора).

Рестораны хоть и закрыты, но владельцы уже сейчас оценивают ситуацию и говорят, что меню придется переделывать: во-первых, цены на продукты растут, во-вторых, средний класс перестанет кушать в заведениях.

- Мы будем стремиться сделать средний чек 1000 рублей. К примеру, готовить не сибас с картофелем, а треску – заменить на нашу русскую рыбу. Что касается мяса – нет смысла покупать рибай (для стейков). Но, конечно, оставим 20% гастрономических блюд из меню, которое было до карантина, - рассказывает Кира Байбакова, совладелец ресторана «Полет».

Но переделать меню – это труда не составит. Сложности в другом - закупка масок, перчаток. В свободной продаже их нет, а при работе в переходный период их нужно менять каждые два часа. Если покупать респираторы, то это дорого: 400 рублей за штуку, а персонала, к примеру, 60 человек.

Доставку еды убирать не будут

Рестораторы понимают, что вернуться в обычный режим (как до карантина) удастся не раньше 2021 года, поэтому доставку еды убирать не будут.

- Сейчас у нас ресторан работает на доставку – зарабатываем 25-50 тысяч рублей в день, но, чтобы сработать в ноль нужно зарабатывать 100 тысяч в день, а про прибыль вообще молчу. Это сложно, ведь заказов значительно меньше. Собственно, и работы у поваров меньше. Но мы держимся, мы знаем, что клиенты ждут нашего открытия. Когда выйдем на постоянную работу, то доставку убирать не будем – это будет дополнительный заработок, - считает Кира Байбакова, совладелец ресторана «Полет».

- А что вообще сейчас люди заказывают? Ведь все сидят дома и могут готовить сами, - спрашиваю.

- Люди ходили в рестораны за приятной атмосферой и вкусной едой. Они скучают за теми эмоциями, у кого-то сложились традиции кушать у нас, поэтому они на завтраки заказывают круассаны с лососем, сырники, булочки «улитки», омлеты со шпинатом и кофе. А на обед просят пиццу, пироги, стейки. На прошлой неделе у нас заказали пять тортов – на Дни рождения и просто так. На тортах просят написать кремом «Держись» - вот такие подарки отправляют друзьям.

Рестораны не превратятся в бургерные

Ресторанам тоже приходится «держаться» - платить за аренду, теряя миллионы рублей каждый месяц. Уже сейчас понятно, что долго работать в минус многие не смогут, поэтому после кризиса «выживут» только 50% заведений.

- Крупные рестораторы не спешат открываться в нынешних условиях – не хочется подвергать опасности сотрудников. Удивительно, что даже на последнем этапе «штатный режим» есть еще ограничительные меры – никто же не вводит меры после гриппа. Мы понимаем, что к тому моменту будут уже работать концертные залы и самолеты летать, а зачем же в ресторанах маски и перчатки? - говорит Сергей Миронов, основатель ресторана Мясо&Рыба.

И даже при больших убытках рестораторы не готовы менять концепции своих заведений, которые они разрабатывали долгое время. Гастрономия – это «лицо» города, которое видят туристы, это европейский авторитет. А если отказаться от изысков и всем перейти на продажу бургеров, то это означает, что загубить таланты шеф-поваров, да, и все гастрономические традиции Москвы.

- Я много лет назад отказался от норвежского лосося, от сибаса, дорадо и перешел исключительно на российские товары. Мы возим с Камчатки чавычу, палтуса, треску. Считаю, что в своей стране нужно есть свои продукты. Но при этом цены на продукты уже повышаются, так как и курс доллара изменился, и поставки товаров нарушены – есть некий дефицит, - говорит Сергей Миронов.

Работа общепита с учетом эпидемии (этапы):

1. Режим ограничений. Предприятия работают исключительно на вынос и доставку.

2. Переходный режим (начало выхода людей из массовой самоизоляции). Откроются кафе площадью не более 50 квадратных метров. В зале - не более пяти столов по 1-2 посадочных места.

3. Режим стабилизации. В кафе не более 20 посадочных мест.

4. Штатный режим. Сотрудники продолжат работать в масках, перчатках.

КАК У НИХ

В Китае рестораны открыли, а людей нет

- Если до карантина у моего знакомого в китайский ресторан на вход очередь человек 40 была, то теперь у него 10% выручки. И вот он поработал три недели и будет закрываться. Люди боятся пока идти в массовые места, - рассказывает Кира Байбакова, совладелец ресторана «Полет».

А раз людей нет, то и какие-то товары будут не нужны. Уже сейчас Китай готов продавать кофе не по 25 центов за килограмм, а по 7 центов. И теперь поставщики готовы пойти на условия «без предоплаты», чего раньше никогда не было. И, возможно, Китай готов идти на уступки, лишь бы выйти из кризиса, а внутри России цены ползут вверх, а значит и цены на блюда в московских ресторанах придется повышать.

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