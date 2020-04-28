Организация детского отдыха в Москве остановлена до 31 июля 2020 года

В Правительство Москвы начали поступать вопросы о перспективах летнего отдыха школьников, как только стало известно, что в столице продлили режим самоизоляции до 11 мая. Напомним, соответствующий указ о продлении всех ограничений подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Мы приостановили организацию детского отдыха до 31 июля 2020 года. По поводу третьей смены в августе примем решение позднее, - сообщил в своем блоге Сергей Собянин.

Мэр города объяснил, что в ближайшие месяцы большинство регионов страны вряд ли смогут принять детей из Москвы. И проведение городских смен в школах также несет риск возникновения очагов заболевания.

К тому же до 11 мая продлили запрет на посещение школ, гимназий, учреждений по спортивной подготовке. Но это не влияет на формат электронного обучения, который выбирают образовательные организации.

Власти города объяснили, что продление ограничительных мер в городе обусловлено тем, что пока количество заболевших коронавирусом растет.

- В нынешних условиях это решение абсолютно необходимо. Количество москвичей, находящихся в больницах с диагнозом коронавирус, выросло до 17 000 человек, — написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

По данным Сергея Собянина, сотни людей находятся в реанимации и подключены под аппараты искусственной вентиляции легких. Ежедневно умирает по 30-40 человек.

В связи с продлением режима самоизоляции приняты и другие решения. Многие москвичи решили занчться ремонтом, повесить картины. В мэрию стало поступать много жалоб. Именно поэтому требования к соблюдению тишины в жилых домах ужесточили. Теперь сверлить и стучать можно не более 4 часов в будни. Такие же требования к жильцам в новостройках.

Когда будут ослаблены ограничительные меры? В идеале уже с 12 мая. Но решение будет приниматься, как только уровень заболеваемости пойдет на спад. В ближайшие дни москвичей просят оставаться дома.