2020-04-28T21:09:32+03:00
Общество

Время для проведения шумных работ в Москве: оставили 4 часа в сутки

Какое время отведено для проведения шумных работ в Москве в период всеобщей самоизоляции-2020
Андрей АБРАМОВ
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В указе дан исчерпывающий список деятельности, которую признают шумнойВ указе дан исчерпывающий список деятельности, которую признают шумнойФото: Олег УКЛАДОВ
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28 апреля на сайте мэрии Москвы опубликовали новую версию указа Сергея Собянина. В нем сказано про проведение шумных работ. Речь о ремонте и прочих бытовых нуждах, которые могут доставить неудобства соседям. Поскольку в условиях действия режима всеобщей самоизоляции большинство горожан находятся дома, гул от активных соседей многих злит. Решено оставить для шумных работ четыре часа в сутки.

«Комсомольская правда» изучила документ и рассказывает все о времени шумных работ в Москве.

Где написано про шум

Об этом сказано в третьей части указа мэра Москвы №51-УМ. Конкретно — пункт 3.7

Что относится к шумным работам

В указе дан исчерпывающий список деятельности, которую признают шумной. Это переустройство, перепланировка и ремонтные работы в жилом помещении в многоквартирном доме, то есть в любой квартире.

Нежилых помещений указ также касается. Отдельно прописан запрет шумных работ в местах, которые не принадлежат на праве общей долевой собственности собственникам многоэтажки. Например, это магазины и прочие коммерческие помещения на первых этажах.

Отдельно указ регулирует шумы в нежилых, которые относятся к общему имуществу — подъезд, лифты, подвал. Текущий и капитальный ремонты, которые нарушают тишину и покой граждан, проводить вне установленного времени нельзя.

В какое время указ разрешает и запрещает шуметь

Делать ремонт, дрелить стены, собирать мебель указ предписывает в будни в промежутках с 9:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00. Исключения — суббота, воскресенье, а также установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни.

Про исключения

Отдельно в тексте указа мэра Москвы описаны исключения — ситуации, в которые шумные работы допускаются круглосуточно. Вот как об написано:

«Допускается проведение неотложных ремонтных работ, нарушающих тишину и покой граждан, проводимых в условиях чрезвычайных обстоятельств, а также связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан либо функционирования жизнеобеспечения населения».

Куда жаловаться на шумные работы

Как и раньше — обращаться в полицию. Или лучше связаться со своим участковым и попросить его разрешить ситуацию.

Есть ли штраф

Да, но не для всех. Например, шумным соседям могут просто сделать предупреждение. Но возможен и штраф от 1 до 2 тысяч рублей. А вот если в подъезде или нежилом помещении шумят рабочие, то для руководителей строительной бригады или директору компании, которая занимает нежилое, предусмотрена санкция от 4 до 8 тысяч рублей. Юрлиц могут наказать на сумму от 40 до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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