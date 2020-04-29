2020-04-29T10:52:18+03:00
Экономика

В Москве запретили отключать коммунальные услуги за долги

Такое решение приняли власти из-за коронавируса
Светлана ВОЛКОВА
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Фото: Мария ЛЕНЦ
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До конца этого года в Москве действует запрет на отключение коммунальных услуг за долги. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«По постановлению правительства РФ предприятиям и организациям Комплекса городского хозяйства введен запрет на отключение коммунальных услуг за долги до 1 января 2021 года», - сообщил Петр Бирюков.

По его словам, в эти месяцы должникам не будут начисляться штрафы и пени за несвоевременную или частичную плату за коммунальные услуги. Решение касается таких услуг, как газо-, электро-, водо-, теплоснабжение.

Кроме этого, не будут начисляться пени за просрочку взносов на капитальный ремонт, от уплаты которых москвичи освобождены с 1 апреля до 30 июня 2020 года, и за содержание жилого помещения.

Заместитель мэра также напомнил, что все платежи можно вносить удаленно через личные кабинеты на сайтах mos.ru и Gosuslugi.ru, интернет-ресурсах организаций и предприятий Комплекса городского хозяйства (подробнее).

«Наши специалисты всегда готовы онлайн или по телефону проконсультировать, как правильно внести оплату за коммунальные услуги», - отметил Петр Бирюков.

Вопросы можно задать операторам справочной службы мэрии Москвы - (495) 777-77-77.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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