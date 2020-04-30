В Москве цифровые пропуска для поездок на работу, истекающие 30 апреля, автоматически продлят до 4 мая

Как известно, в Москве режим самоизоляции продлен до 11 мая включительно. Мера, конечно, не самая приятная, но необходимая: ситуация с распространением коронавируса продолжает оставаться очень серьезной. Если по новым заболевшим в столице цифры в течение последних дней еще плюс-минус держатся на одном уровне, то количество госпитализированных с пневмонией и уже подтвержденным COVID-2019 продолжает расти. По последним данным в больницах лечат уже более 17 тысяч человек, много тяжелых. Только за минувшие сутки в больницах скончались 67 пациентов… Поэтому сейчас единственный способ сдерживать число заболевших - режим самоизоляции.

Да, некоторые горожане и в нынешних условиях продолжают работать. Это касается организаций и компаний, которым не предписано временно приостановить деятельность. Для таких работников в столице действует режим цифровых пропусков. При этом стоит отметить, что эти самые «рабочие» пропуска, в отличие от разовых, не нужно было продлевать каждый день - срок их действия автоматически был прописан до 30 апреля.

А после продления ограничений до 11 мая, их автоматически продлили до 4 мая. Если пропуск для поездок на работу нужен и далее, его несложно будет продлить. (См. «Конкретно»).

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на портале mos.ru уже открылся сервис, с помощью которого можно продлить свой цифровой пропуск.

«Сделать это можно будет в упрощенном порядке, - рассказал мэр. - Спешить не нужно. Для вашего удобства все ранее оформленные рабочие пропуска будут действительны до 4 мая 2020 года. Но если вы планируете ездить на работу с 5 по 11 мая, необходимо будет продлить цифровой пропуск».

Итак, до 4 мая нужно либо продлить пропуск, либо позже сделать новый. И действовать он будет до 11 мая.

Напомним, после 22 апреля автомобилисты должны вписывать через сайт nedoma.mos.ru в свой пропуск (даже если он был выдан ранее) регистрационный номер своей машины. На автомобили с невнесенными номерами будут выписывать административные штрафы (5 тысяч рублей). Все остальные граждане обязаны внести номер своей электронной карты («Тройка», «Стрелка», соцкарта) - иначе они не смогут осуществить поездку на общественном транспорте. Для «пешеходов» предусмотрены штрафы на суммы от 4 до 5 тысяч рублей.

Давайте еще раз напомним, какие бывают цифровые пропуска.

1. Для тех, кто продолжает работать - долгосрочные. Ранее, как мы уже говорили, срок их действия был увеличен до 30 апреля, теперь - до 4 мая.

2. Разовые пропуска для поездок в магазин (если уж такового нет в шаговой доступности) или на дачу разрешается оформлять не чаще двух раз в неделю (затем система блокирует такую возможность).

3. Разовые пропуска для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности также имеют короткий срок действия - один день. Но их можно оформлять ежедневно.

И, конечно, стоит помнить, что цифровые пропуска вам НЕ НУЖНЫ, если вы вышли из дома, чтобы сходить в ближайший магазин за продуктами или за лекарствами в аптеку, чтобы выгулять собаку (не дальше 100 метров от дома) или вынести мусор. Но не стоит забывать, что даже такие выходы из дома должны быть действительно необходимы. Это ни в коем случае не повод для праздных прогулок.

«Я каждый день читаю обращения и просьбы ослабить режим ограничительных мер, - написал в своем блоге Сергей Собянин. - Поверьте, мне нисколько не меньше вашего хочется это сделать. Но в сегодняшней ситуации это будет просто безответственным и популистским решением, которое в дальнейшем неминуемо приведет к еще большему количеству заболевших и умерших».

«Спасибо за понимание и огромное терпение, которые вы проявляете в это сложное время. Сегодня от поведения каждого из нас в прямом смысле слова зависит жизнь и здоровье людей».

КОНКРЕТНО

Как продлить цифровой пропуск до 11 мая

1. Заходим на сайт nedoma.mos.ru.

2. Выбираем пункт «Продлить цифровой пропуск».

3. Вводим свой ранее выданный 16-значный код.

4. На телефон, указанный при регистрации, приходит SMS с новым кодом.

5. Вводим его в систему.

6. Готово!