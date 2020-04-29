В квартале реновации на юго-востоке Москвы из-под земли достанут реку

В столице продолжаются публичные слушания проектов кварталов реновации. Из-за коронавируса обсуждения сейчас проходят онлайн на сайте "Активный гражданин". Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте мэра Москвы mos.ru.

Желающие могут высылать по электронной почте свои предложения и замечания. Их затем передадут архитекторам и проектировщикам. До 10 мая включительно проводятся слушания в районах Зюзино, Котловка, Кузьминки, Останкинский, Нижегородский и Марфино.

В Москомархитектуре рассказали, как в скором времени изменятся некоторые районы пятиэтажек.

В Зюзино - построят два физкультурно-оздоровительных комплекса, один из них с бассейном. В районе появится новая пешеходная зона – бульвар, от строящейся станции метро «Зюзино» до Перекопского пруда и храма Бориса и Глеба. Кроме того, асфальтобетонный завод уберут подальше от жилых домов.

В Зюзино - построят два физкультурно-оздоровительных комплекса, один из них с бассейном

В Нижегородском районе - откроют культурно-досуговый центр и музыкальную школу. "Во время благоустройства по проекту предлагается открытие русла реки, ранее убранной в коллектор, и создание большой парковой зоны с водоемом", - сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

В Кузьминках - вместо 287 снесённых пятиэтажек появятся 194 новых дома. Для круглогодичных занятий спортом построят ледовый дворец с трибунами на 500 зрителей и игровым залом. В районе откроют дополнительные пешеходные зоны, а также уникальный линейный парк на месте законсервированной Новопролетарской ветки Московской железной дороги.

В Останкинском районе - новые пешеходные маршруты свяжут Звездный бульвар, парк около обелиска «Космос» на проспекте Мира, бульвар по улице Академика Королева и сквер по Новомосковской улице. Между ними проложат 3,4 километра велодорожек.