2020-04-30T09:30:49+03:00
Экономика

Коммунальщиков обязали принимать у москвичей показания непроверенных счётчиков

Временные правила действуют из-за коронавируса
Светлана ВОЛКОВА
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Столичные власти обязали коммунальные службы принимать показания счетчиков, поверка которых истекла после 6 апреля. Такие временные правила из-за ситуации с коронавирусом утверждены постановлением правительства РФ.

«Жители могут не проводить поверку счетчиков до 1 января 2021 года, если срок действия предыдущей истек после 6 апреля 2020 года, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Все управляющие и ресурсоснабжающие организации обязаны принимать показания таких счетчиков».

При этом штрафы и пени с горожан брать не будут. А плату за коммунальные услуги станут считать по действующим тарифам.

«Такое решение принято с целью сократить риски заражения коронавирусом при проведении поверки приборов, - отметил заместитель мэра. - Но после снятия ограничений поверку необходимо будет провести».

По его словам, жители по-прежнему должны вовремя передавать данные счетчиков для корректного заполнения платежки за квартиру. Сделать это можно удаленно через официальный портал мэра Москвы mos.ru, мобильное приложение «Госуслуги Москвы» или по телефону единой сервисной службы: +7 (495) 539-25-25. Также можно воспользоваться бесплатным SMS-сервисом, отправив код плательщика на номер 7377. Напомним, код плательщика указан на квитанции за коммунальные услуги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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