Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 30 апреля 2020: 3093 заболевших за сутки

За минувшие сутки московские врачи выявили еще 3093 человек с коронавирусной инфекцией. Данные о новых случаях заражения на 30 апреля 2020 опубликовал Оперштаб.

Отметим, что это уже четвертый раз, когда ежесуточное число новых инфицированных превышает 3 тысячи человек. (Например, днем ранее было зафиксировано 2200 новых случаев COVID-2019). Самая большая на текущий момент с начала эпидемии цифра была зафиксирована 19 апреля - 3570.

По данным Оперативного штаба, 6% новых пациентов - дети и подростки до 18 лет:

«41,7% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,2% - от 46 до 65 лет, 10,8% - от 66 до 79 лет, еще 5,3% - старше 80 лет. Также 6% среди заболевших - дети»

За все время положительные тесты на коронавирус сдали 53739 человек.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 525 человек, - заявила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 5135».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, за сутки в Москве скончались от коронавируса 65 человек. Всего же в столичных больницах зафиксировали уже 611 летальных исходов, когда смерть наступала в результате осложнений, вызванных COVID-2019.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/775241" frameborder="0"></iframe> Московские дороги во время режима самоизоляции.

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