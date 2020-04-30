2020-04-30T13:58:24+03:00
Происшествия

Полиция устроила погоню со стрельбой по Москве за такси с нарушителями самоизоляции

Гонщик остановился, только когда пуля пробила колесо [видео]
Андрей АБРАМОВ
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Погоня происходила на шоссе Энтузиастов.Погоня происходила на шоссе Энтузиастов.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
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Ночью на шоссе Энтузиастов дежурил экипаж ДПС. Инспектор взмахнул палочкой, когда мимо проезжал Hyundai с шашечками такси на борту. Полицейские хотели просто проверить документы, но водитель не остановился, а наоборот выжал газ.

Сотрудники прыгнули в служебное авто и связались по рации с коллегами. Вскоре за «Солярисом» ехали уже несколько патрульных авто: вой сирен, огни мигалок и грозные требования из громкоговорителя остановить машину — все как в кино. Но Сдаваться нарушитель не думал. Он хитро петлял меж рядов и входил на скорости в крутые повороты.

— Правонарушитель был неоднократно предупрежден о применении табельного оружия. Однако мужчина, находившийся за рулем автомобиля, на требования не реагировал и продолжал дальнейшее движение, — сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Иномарке прострелили колесо. Еще одна пуля попала в задний бампер. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Иномарке прострелили колесо. Еще одна пуля попала в задний бампер.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Прозвучал первый предупредительный выстрел, но он только раззадорил гонщика. Тогда инспекторы начали стрелять по колесам и наконец пробили покрышку. За рулем иномарки оказался 26-летний мигрант. На пассажирском сиденье его соотечественник. По-русски они практически не говорили. Или сделали вид, что не умеют говорить.

Общение с сотрудниками закончилось настоящим фулл-хаусом протоколов: неповиновение требованиям полиции, отказ от остановки, семь проездов на красный. За это суд дал ему пять суток административного ареста. Плюс водителя и пассажира оштрафуют за нарушение режима всеобщей самоизоляции, а это по 5000 рублей штрафа.

Водитель получил пять суток ареста, а его пассажир только штраф за нарушение самоизоляции. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Водитель получил пять суток ареста, а его пассажир только штраф за нарушение самоизоляции.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Напомним, в Москве до 11 мая действует указ мэра, запрещающий покидать дом без крайней необходимости. Для всех поездок нужно иметь цифровой пропуск.

Задержан водитель за неповиновение законным требованиям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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