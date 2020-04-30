На Первомай в Москве пройдет масштабная дезинфекция

В пятницу, 1 мая, вместо демонстраций в Москве состоится уже традиционная масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Завтрашняя дезинфекция станет шестой с конца марта.

"Специалисты Комплекса городского хозяйства еженедельно заняты профилактикой распространения коронавирусной инфекции, - отметил Петр Бирюков. - Каждый раз проводится сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворов и межквартальных проездов".

По его словам, вновь предстоит обработать всего более 300 миллионов квадратных метров различных площадей. В дезинфекции участвуют свыше 70 тысяч сотрудников коммунальных служб.

"В недоступных для техники местах обработку выполнят вручную комплексные бригады, в общей сложности будет задействовано более 4,5 тысяч единиц распылительной и поливомоечной техники", - подчеркнул Петр Бирюков.

Особое внимание уделят дезинфекции около поликлиник и больниц, площадок перед входом в метро и павильонов станций метро, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходов.

Кроме того, тщательно продезинфицируют общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, площадки с контейнерами для отходов.

Глава Комплекса городского хозяйства также напомнил, что для масштабной очистки города используют специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. "Они совершенно безопасны для людей и животных, широко используются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания", - сказал Петр Бирюков.

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