Когда отключат отопление в Москве в 2020 году

В Москве с каждым днём теплее и теплее. На следующей неделе в квартирах горожан начнут отключать отопление. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

- Отопительный сезон в Москве завершается при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +8 градусов в течение пяти суток подряд с дальнейшим потеплением, - объяснил заммэра.

По его словам, ориентировочно начало "отключки" отопления планируется на 6 - 7 мая. Столичные энергетики отключают тепло за три дня. Сначала батареи "отрубят" в промышленных, административных зданиях и жилых домах. Затем в школах и детсадах, больницах и поликлиниках.

А горячую воду из-за ситуации с коронавирусом решили в этот раз отключать позже обычного - с 1 июня. Обычно - сразу после 9 мая. Но сейчас график традиционных профилактических и ремонтных работ в жилых домах в Москве скорректировали с учетом самоизоляции.

«Из-за эпидемиологической ситуации в городе и действующего режима самоизоляции принято решение перенести дату начала отключений горячей воды в многоквартирных жилых домах на 1 июня», - отметил Петр Бирюков.

Заммэра напомнил, что каждый год горячую воду в домах отключают поэтапно после окончания отопительного сезона, который стандартно завершается примерно в конце апреля - начале мая.

«Во время отключения горячей воды проводятся профилактические и ремонтные работы на инженерных сетях, они необходимы для того, чтобы выявить возможные нарушения и ликвидировать их до начала нового отопительного сезона, - рассказал Петр Бирюков. – Например, в прошлом году было выявлено и отремонтировано более 13 тысяч потенциально ненадежных участков на тепловых сетях».

Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что все профилактические работы на системах горячего водоснабжения в Москве планируется завершить до 30 августа. Несмотря на коронавирус, в городе уже началась подготовка к отопительному сезону 2020 - 2021. Всего коммунальщики проверят 73 тысячи жилых и нежилых зданий, а также городские инженерные коммуникации, котельные и центральные тепловые пункты. За это время будут выполнены гидравлические испытания на 16,4 тыс. километров сетей.

Напомним, сейчас горячая вода отключается в квартирах не более чем на 10 дней. «Раньше отключения длились 20 и более дней, теперь срок максимальный сокращен до 10 дней, - сказал глава Комплекса городского хозяйства. - Совсем не отключать горячую воду нельзя, так как в любой системе для качественного функционирования необходимо периодически проводить плановые профилактические мероприятия».

Узнать график отключения горячей воды по своему адресу жители Москвы смогут на портале мэра столицы mos.ru и на сайте Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).