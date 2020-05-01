Совсем обнаглели: по Подмосковью гуляют медведи, волки и лисы

Уже и не знаешь, откуда ждать сюрпризов. Пока всё наше внимание было приковано к последним новостям о коронавирусе, дикие звери вышли из леса. И это не очередная байка из социальных сетей, а официальное сообщение Министерства экологии Подмосковья.

Тревожная информация поступила из Наро-Фоминского городского округа, где местные жители столкнулись с бурым медведем. Потапыч бродил по селам в поисках обеда. И даже раздербанил пасеку в районе деревни Слепушкино.

- Участились также сообщения о волках и лисах, замеченных вблизи поселений, - говорится в том же пресс-релизе.

Дальше возникает вопрос. С чего это вдруг звери попёрлись к людям? Чай, не голодный февраль. Весна в самом разгаре.

В Министерстве предполагают, что это связано с отсутствием привычного количества людей (грибников нет, отдыхающих тоже - вот медведи и соскучились). И потому призывают «не выходить из комнаты, не совершать ошибку» (некоторые пользователи соцсетей решили, что это такая уловка - специально для того, чтобы люди соблюдали режим самоизоляции, особенно сейчас - на майские праздники).

Но нет. Медведь был! И это подтвердил «Комсомолке» начальник отдела охотнадзора №1 Минсельхоза Московской области Андрей Андрюков.

- Да, сигнал оттуда поступал, - рассказал он. - Зверь, действительно, приблизился к жилым домам.

- Неужели это связано с пандемией и отсутствием людей?

- Думаю, нет. Просто у медведей коллектив очень суровый. Конкуренция, будь здоров. Взрослый зверь оставляет за собой территорию диаметром сорок километров. И если встретит другого медведя, начнет его прогонять. И вот под таким прессингом они часто оказываются на краю леса - там, где до деревень и поселков рукой подать.

По последним данным, бурых медведей в Московской области десять особей. Обитают они в основном на границе с Тверской и Ярославской областями (в Талдомском, Дмитровском и Волоколамском районах). Теперь вот замечены в Наро-Фоминском.

Чуть ранее сообщалось, что бурого медведя видели рядом с деревней Алешино (Пушкинский городской округ) и в Глазовском лесничестве (Можайский округ).

- В целом лесная жизнь кипит в своем привычном ключе, - добавил Андрей Андрюков. - Лисы тоже часто выбегают к людям. И с ними иметь контакт также опасно, как и с медведем. Убить не убьют, а вот бешенством заразить могут. Волки тоже есть. Но они тихие. Не припомню, чтобы напали на человека (у нас, в Подмосковье). Представляют опасность лоси, но больше в том случае, если они ранены. Или больны. Здоровый лось просто так на агрессию не пойдет.

Напомним, в июле прошлого года косолапый напугал людей под городом Чехов, где было полно грибников. Бурый медведь в Московской области занесен в Красную книгу (из-за небольшой численности).

- Если вы все же оказались в лесу и встретили медведя, ни в коем случае не убегайте от него, - пояснил читателям kp.ru кандидат биологических наук Борис Самойлов. - У него сразу сработает инстинкт хищника и он начнет вас преследовать. Скорость бега, на минуточку, до 40 километров в час. Нужно просто остановиться и не делать резких движений. И не смотреть ему в глаза! Он это воспримет как вызов к бою. Просто стойте и ждите, пока уйдет.

От автора хочется добавить... А потом сушите штаны и идите домой.

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