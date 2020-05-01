«Президент поставил задачу: бороться за жизнь каждого человека»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что в области развернут более 18 тысяч инфекционных коек

Губернатор Андрей Воробьёв провел видеосовещание с главами городских округов Московской области и озвучил несколько поручений по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Так, в области развернут более 18 тысяч койкомест для лечения пациентов с COVID-2019.

- Необходимо позаботиться об уже выздоравливающих пациентах, но которых пока нельзя оставить без наблюдения врачей, - сказал Андрей Воробьёв. - Для этого мы предусмотрели «лёгкие стационары».

Губернатор отметил, что с помощью такой реабилитации в области смогут вылечить без последствий большое количество людей.

- Президент поставил главную задачу: бороться за жизнь каждого человека, - напомнил Андрей Воробьёв. - Сейчас у нас в сутки делается более 7 тысяч тестирований, а начинали мы с 500. Нужно ещё больше увеличить это количество. Мы также закупаем тест-полоски, чтобы оснастить скорые помощи, проводить экспресс-тесты там, где люди работают в постоянном контакте с больными.

Нагрузка на систему скорой помощи в период эпидемии выросла в несколько раз. Поэтому в Подмосковье продолжат привлекать в скорую новых сотрудников.

- Каждая новая бригада для нас очень важна, - подчеркнул Воробьёв. - Я благодарю водителей разных компаний, в том числе «Мострансавто», которые согласились работать на этом сложном, рискованном, но крайне важном участке. Прошу эту работу продолжить.

Также губернатор отметил, что медиков и сотрудников полиции в каждом муниципалитете должны обеспечить медицинскими масками, перчатками и другими средствами индивидуальной защиты. По-прежнему на контроле соблюдение режима самоизоляции, наличие цифровых пропусков у автомобилистов и людей, которые перемещаются в общественном транспорте.

Как ранее уже заявлял Андрей Воробьёв, во время майских праздников в Московской области усилят службы ЖКХ, МЧС, здравоохранения, правоохранительных органов.

Еще одно поручение губернатора касалось ветеранов Великой Отечественной войны - их сейчас в регионе около 3,2 тысячи человек. Андрей Воробьёв обратил внимание глав муниципалитетов, - необходимо поздравить каждого ветерана.

К слову, на нынешней неделе Андрей Воробьёв проверил, как в городском округе Руза завершается подготовка к открытию нового музея Зои Космодемьянской. Он заработает 8 мая, накануне годовщины Великой Победы. Пока действует режим самоизоляции, прогуляться по экспозициям можно будет виртуально, через Интернет.